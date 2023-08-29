الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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خارج الحدود

صور سيلفي، آخر ظهور لقائد فاجنر قبل مقتله بتحطم الطائرة

اخر ظهور لقائد فاجنر،
اخر ظهور لقائد فاجنر، فيتو

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالت إنها لمؤسس شركة "فاجنر" يفغيني بريغوجين خلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، وهي الرحلة التي سبقت حادث مقتله هو ومرافقيه في تحطم طائرته.

والتقطت هذه الصور قبل مغادرة بريغوجين هذا البلد متجها إلى موسكو التي ركب بعد وصوله إليها طائرته الخاصة في رحلة إلى بطرسبورج، لتتحطم بعد الإقلاع بقليل في كارثة أودت بحياة بريغوجين و9 أشخاص آخرين الأربعاء الماضي.


وبحسب ما ورد بصحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، شوهد بريغوجين وهو يلتقط صور سيلفي مع السكان المحليين على الأغلب في عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى - وهي مجرد واحدة من العديد من الدول الإفريقية التي تنتشر فيها مجموعة فاغنر.

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وظهر بريغوجين بملابس مدنية عادية، محاطًا بالسكان المحليين المبتهجين الذين بدوا سعداء بلقائه، والتقطوا الصور له، وصافحوه واحتضنوه.


ولم يكن بريغوجين وحده على متن طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير 135"، التي تحطمت، بل كان معه 6 من مرافقيه بمن فيهم مساعده ديمتري أوتكين، وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص وهم الطيار ومساعده ومضيفة، وكانت الطائرة متجهة من موسكو إلى سان بطرسبورج عندما تحطمت في سماء منطقة تفير.

وقد خضعت الطائرة لعمليات صيانة على مدى 10 أيام سبقت رحلتها الأخيرة


وقالت مصادر مقربة من التحقيق إنه "لا يمكن استبعاد زرع المتفجرات على متن الطائرة في موقف الإصلاح"، مؤكدة أن هناك "فرضية زرع العبوة الناسفة ضمن حجرة إحدى عجلات الهبوط قائمة".

وقالت إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجارا وقع في إحدى العجلات في الهواء، مما أسفر عن سقوط أحد أجنحة الطائرة".

وتابعت: "نتيجة الانفجار وانخفاض الضغط غاب جميع من كانوا على متن الطائرة عن وعيهم بشكل فوري، مما منع الطاقم من الإبلاغ عن حالة الطوارئ".

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الكرملين يؤكد عدم مشاركته في جنازة قائد فاجنر

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البيت الأبيض: واثقون من مصرع زعيم فاجنر في حادث تحطم طائرة

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