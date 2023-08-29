الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الكرملين يؤكد عدم مشاركته في جنازة قائد فاجنر

بوتين وقائد فاجنر،
بوتين وقائد فاجنر، فيتو

أعلن الكرملين صباح اليوم الثلاثاء، أن  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يحضر جنازة قائد فاجنر بريجوجين، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

 والأسبوع الماضي قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف،  إن جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الاختبارات الجينية، جارية لتحديد ما إذا كان زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين، قُتل في حادث تحطم الطائرة بالقرب من منطقة تفير، الأربعاء الماضي.

وأضاف بيسكوف للصحفيين  حينهاأن الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين قال  إنه سيتم الآن إجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحص الجيني".

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وأوضح بيسكوف: "أما بالنسبة للنتائج الرسمية، عندما تصبح جاهزة للنشر ستنشر"، ونفى بيسكوف بشدة المزاعم القائلة إن الكرملين ربما يكون متورطا في الحادث.

وقال بيسكوف: "كل هذا كذب مطلق"، "الآن، بالطبع، هناك الكثير من التكهنات حول هذه الكارثة والوفاة المأساوية لركاب الطائرة، بما في ذلك يفغيني بريغوجين".

وأوضح: "بالطبع، في الغرب، يتم تقديم كل هذه التكهنات من زاوية معينة، وكل هذا كذب مطلق".

وردا على سؤال حول إمكانية حضور الرئيس فلاديمير بوتين جنازة بريغوجين، في حالة تأكيد ذلك، أشار بيسكوف إلى أن الرئيس لديه جدول عمل مزدحم، وإلى عدم اليقين بشأن الجدول الزمني للفحوصات والإجراءات اللازمة لذلك.

كما أكد الكرملين أن الرئيس بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين المقبلة في الهند، وقال بيسكوف للصحفيين إن "الرئيس بوتين ليس لديه مثل هذه الخطط. أنتم تعلمون أن الرئيس شارك عن بُعد، في قمة بريكس (التي عقدت هذا الأسبوع في جنوب أفريقيا). الآن الجدول مزدحم، وبالطبع، التركيز الرئيسي على العملية العسكرية الخاصة".

وسُئل بيسكوف عما إذا كان بوتين قد يشارك عبر الفيديو كونفرانس؟ فرد: "يتم مناقشة شكل المشاركة".

وقال بيسكوف إن بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصدد الترتيب لاجتماع من المتوقع أن يعقد "قريبا"، وأوضح: "سوف نخبركم قريبا، ويجري الإعداد له"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ومن الممكن أن تُعقد المحادثات في روسيا في وقت مبكر من سبتمبر، قبل قمة مجموعة العشرين، وفقا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية.

وذكر مصدر دبلوماسي في إسطنبول لوكالة "ريا نوفوستي"، أن اجتماع بوتين مع أردوغان سيعقد "في روسيا في أوائل سبتمبر".

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