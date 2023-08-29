غموض حول دفن قائد فاجنر، وعناصر المجموعة شاركوا في مراسم وداع نواب بريجوجين

ساد الغموض حول ما إذا كان قائد مجموعة «فاجنر» يفجيني بريجوجين، قد تم دفنه أم لا.

وترردت أنباء حول أنه أُقيمت مراسم خاصة لوداع يفجيني بريجوجين، الذي لقى مصرعه في حادث تحطم طائرة، حسبما أعلنت شركته، اليوم الثلاثاء، ودعت الراغبين في «وداعه» إلى المجيء إلى مقبرة في سان بطرسبرج.

وفي السياق، قالت شركته كونكورد على تطبيق «تليجرام»: «كانت مراسم وداع يفجيني فيكتوروفيتش خاصة.. ويمكن للراغبين في وداعه الذهاب إلى مقبرة بوروخوفسكوي».. ولم يتضح على الفور ما إذا كان قائد مجموعة فاجنر قد دُفن أم لا، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

Advertisements

دفن فاليري تشيكالوف أحد نواب بريجوجين

فيما تجمع عشرات من أعضاء مجموعة فاجنر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء لدفن فاليري تشيكالوف أحد نواب بريجوجين الذي لقى مصرعه معه في تحطم طائرة خاصة الأسبوع الماضي.

وانضم العشرات لعائلة تشيكالوف، رئيس قسم الخدمات اللوجيستية في فاجنر.

موظفون في إمبراطورية بريجوجين

وقد حددت وكالة «رويترز» بعض المشاركين في مراسم دفنه بمقبرة سيفيرنوي في سان بطرسبرج بأنهم من أعضاء المجموعة وموظفين في إمبراطورية بريجوجين التجارية.

وبثت «رويترز» مقطعا مصورا لـقس روسي يؤدي الصلاة ويلوح بمبخرة أمام نعش تشيكالوف، بينما يودعه أفراد العائلة وأصدقاء وزملاء سابقون، وبعضهم يحمل باقات زهور.

وقد تقدم البعض، وبينهم نساء وأطفال يضعون نظارات شمسية، لتقبيل النعش.

مشيعون مجهولون في الجنازة

واثناء الجنازة، أمر مشيعون مجهولون في الجنازة مصور «تليفزيون رويترز» ومصورًا فوتوغرافيًا بوقف التصوير.

ولا يزال من غير الواضح سبب تحطم الطائرة، لكن قرويين قرب مكان التحطم قالوا لـ«رويترز» إنهم سمعوا دويًا ثم رأوا الطائرة تهوي إلى الأرض.

بوتين وجنازة بريجوجين

وردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين سيحضر الجنازة، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: «حضور الرئيس غير وارد».

وأضاف بيسكوف أن الكرملين ليست لديه معلومات محددة فيما يتعلق بترتيبات الجنازة، مشيرًا إلى أنها مسألة تخص العائلة.

وقال محققون يوم الأحد الماضي، إن الفحوص الوراثية أكدت هويات الأشخاص العشرة الذين قتلوا في الحادث جميعًا، وبينهم طياران ومضيفة طيران.

البيت الأبيض: الكرملين مسؤول عن مقتل بريجوجين

من جانب آخر، ألمح البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، إلى أن الكرملين مسؤول عن مقتل يفجيني بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة.

وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قالت كارين جان بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض «نعلم جميعا أن الكرملين لديه تاريخ طويل من اغتيال المعارضين».

ورحل بريجوجين عن 62 عامًا الأسبوع الماضي عندما تحطّمت طائرة خاصة كانت تقلّه إلى جانب تسعة أشخاص آخرين، بعد شهرين على إصداره أوامر لقواته بالإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية.

حادثة تحطم الطائرة

ورفض الكرملين التكهّنات بأنه دبّر حادثة تحطم الطائرة ردًا على تحرّك فاجنر باتّجاه موسكو في يونيو.

إلى ذلك، قالت خدمة العلاقات العامة التابعة لبريجوجين في بيان اليوم «أقيمت مراسم وداع يفجيني فيكتوروفيتش بشكل مغلق. ويمكن للراغبين في وداعه التوجّه إلى مقبرة بوروخوفسكوي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ورأى مراقبون أنّ قرار مؤسّس القوة القتالية الخاصة فاجنر بدفع جنوده باتّجاه موسكو مثّل أكبر تحدّ مباشر لسلطة الرئيس فلاديمير بوتين منذ وصل إلى السلطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.