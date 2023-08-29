بيراميدز يفوز على ليماسول القبرصي بثمانية ويوسف أسامة نبيه يسجل هاتريك (صور)

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز في أول مبارياته الودية في معسكر تركيا على نظيره ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية.

سجل أهداف بيراميدز السبعة في اللقاء، يوسف أسامة نبيه ٣ أهداف "هاتريك"، وفخري لاكاي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ودودو الجباس، ومحمود صابر.

خاض المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو المباراة بتشكيلتين خلال الشوطين الأول والثاني، حيث شارك في الشوط الأول:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وخاض الفريق الشوط الثاني بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس

يذكر أن بيراميدز مستمر في معسكره بتركيا حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل، على أن يخوض ٣ مباريات ودية أخرى أيام ٣١ أغسطس و٢ و٦ سبتمبر.

مصطفى فتحي ومهند لاشين ينضمان لبعثة بيراميدز في تركيا

انضم الثنائي مصطفى فتحي ومهند لاشين، لبعثة فريق نادي بيراميدز في تركيا استعدادا للموسم الجديد، بعد وصولهما إلى مدينة بوردور التي يقام فيها معسكر الفريق التحضيري.

ويستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل ويشهد المعسكر ٤ مباريات ودية تحضيرا للموسم الجديد.

ووصل الثنائي إلى المعسكر بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بسفرهما، حيث كان الجهاز الإداري في استقبالهما بمطار أنطاليا قبل التوجه لمعسكر بوردور والالتحاق بالفريق، وتواجدا في ودية بيراميدز أمام ليماسول تي جي القبرصي الأولى في معسكر الإعداد.

ويستمر معسكر بيراميدز في أنطاليا حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل، حيث حدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٤ مباريات ودية يخوضها الفريق خلال المعسكر تقام الأولى منها مساء اليوم، على أن تقام باقي المباريات الأربعة أيام ٣١ أغسطس و٢ و٦ سبتمبر قبل العودة للقاهرة والدخول في مرحلة الإعداد الأخيرة للموسم الجديد.

ويبدأ بيراميدز مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الجيش الرواندي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل في العاصمة كيجالي بذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مصطفي فتحي ومهند لاشين

6 لاعبين من بيراميدز بقائمة منتخب مصر

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية وتونس وديًا يوم 12 من الشهر ذاته.

ويعد نادي بيراميدز له النصيب الأكبر من انضمام لاعبيه لقائمة الفراعنة حيث اختار فيتوريا 6 لاعبين من الفريق السماوي وهم: علي جبر ومحمد حمدي ومصطفى فتحي ومحمد رضا بوبو ومهند لاشين ومحمود مرعي.

واحتفل نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "6 لاعبين من بيراميدز في قائمة منتخب مصر للمعسكر المقرر انطلاقه في الفترة من 4 حتى 12 سبتمبر المقبل..بالتوفيق يا رجالة".

معسكر بيراميدز بتركيا

واصطحب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٢٤ لاعبا خلال معسكر تركيا حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - فيستون ماييلي - فخري لاكاي

وتخلف إسلام عيسى لاعب فريق نادي بيراميدز عن معسكر الفريق المقام حاليا بدولة تركيا بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية بعد العملية الجراحية التي خضع لها خلال شهر يوليو الماضي بأحد المستشفيات بعد الإصابة القوية التي تعرض لها حيث كان يعاني من كسر في عظمة شظية القدم بجانب مزق في أربطة الكاحل تعرض له في التدريبات التي سبقت مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري بالموسم المنقضي.