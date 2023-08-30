كان غالي أوي يافنانة، رسائل صادمة من الجمهور لـ سمية الخشاب بسبب طلاق أحمد سعد

فاجأت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها منذ ساعات، بطرح جزء من أغنيته “أركب علي الموجة"، بالتزامن مع إعلان علياء بسيوني، طلاقها من الفنان أحمد سعد، وهو ما أثار حالة من الجدل.

سمية الخشاب، طرحت جزءا من أغنيتها عبر حسابها علي تويتر مستعينه بتعليقات من كلمات الأغنية قائلة “هعمل هوجة وأركب علي الموجة”، وهو ما عرضها للكثير من التعليقات الساخرة من جمهورها، والمتابعين عبر تويتر.

رسائل الجمهور

بعدما نشرت “سمية”، هذا التعليق، انهالت عليها تعليقات الجمهور، حيث قال لها أحد المتابعين “أحمد كان غالي أوي يافنانة”، بينما علق متابع آخر بقوله “ما تخفي شوية يا فنانة”، وسخر آخر بقوله:"حفلة الأسبوع"

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وكانت الفنانة سمية الخشاب واجهت هجوما كبيرا منذ طرح الإعلان المبدئي لأغنيتها الجديدة “اركب على الموجة” منذ أيام، خاصة مع التصوير الرديء الذي ظهر في الفيديو الأول، قبل أن يتم طرح الأغنية التي جاء شكلها أفضل قليلًا.

الهجوم على سمية الخشاب والسخرية من الفيديو كان في المقام الأول بسبب مكان وطريقة التصوير، ولكن جزءا كبيرا من الهجوم جاء من جانب فني، بسبب ركاكة الأغنية وضعفها، ويأتي هذا الهجوم في ظل تراجع سمية الخشاب في السنوات الأخيرة على المستوى الفني بدون سبب واضح.

ولايزال إعلان علياء بسيوني طلاقها من المطرب أحمد سعد يلقى أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين النشطاء، حيث تصدر اسم علياء بسيوني تريند مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منصة "أكس" الحالية، كما تصدر اسمها البحث عبر مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل".

طلاق علياء بسيوني من أحمد سعد

طلاق علياء بسيوني من أحمد سعد أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ألقوا باللوم على علياء بسيوني، ووصفوا طلاقها بأنه كان أمرا متوقعا، بعد أن قام أحمد سعد بتطليق زوجاته الثلاث السابقات، ومنهم ريم الباردوي وسمية.

ووجه النشطاء نصائح للبنات المقدمات على الزواج، بسبب طلاق علياء بسيوني، حيث طالبوا الفتيات بعدم الإرتباط برجل مطلق، وأخذ العبرة من تجارب السابقين قبل الزواج.

زواج أحمد سعد وعلياء بسيوني، فيتو

وعلقت نمبر 1 قائلة: "بعض النساء عندها شعور فظيع بالنقص يجعلها تدخل في منافسات وهمية هي الخاسر الوحيد فيها للشعور بالانتصار (تتزوج مطلق او معدد اعتقادا منها أن الحصول عليه والاستمرار معه يعني أنها أفضل من امرأة أخرى) قد تحقق هذا الشعور مؤقتا لكن في النهاية ستدرك أنها نافست نفسها على العدم #علياء_بسيوني"

واضح فيه خامسه وعدها بالزواج وطلقك

وردت أمل محمد قائلة: "#علياء_بسيوني والله كنت بستغرب انه كويس معاها طلعت هي الطرف التعبان... عشان هو واضح من أول زواجه... كزوج إزاي تتخطى مشاكله... مع اللى قبلك وتتزوجيه واضح فيه خامسه وعدها بالزواج وطلقك"

أما علاء رمضان فعلق قائلًا: " هو البني ادم... ده مش بيتعلم من أخطائه خالص. ريم البارودي وبعدها سميه الخشاب وبعدها علياء بسيوني، والمشكلة انك... انجبت منها تروح تسيبها علشان انت انسان سوي وغضب ربنا عليك"



وقال محمد حسن: " وبئس الرجل #الشمس_تربيع_أورانوس، #علياء_بسيوني ذكرت أنه قرار الطلاق مفاجئ وهي مصدومة وما فيه واحدة إلا ذمت في سوء أخلاقه - إنه رجل #برج_الأسد.. عبد الشهوات والملذات وهو عار على مواليد الأسد.. لا نبل ولا شجاعة ولا مسؤلية ويبدو أنه"؟

نصيحه لكل البنات بلاش تتجوزي مطلق

ورد سيد السيد فقال: "نصيحه لكل البنات بلاش تتجوزي مطلق لأنه لو فيه خير... وبتاع مسؤولية مكنش طلق. اكتر من مره الطلاق ده يعني سهل يبيع أول فرحته والعشره والعيش والملح سهل يبيع أم ولاده وأولاده"

صورة أحمد سعد لا تزال في انستجرام علياء بسيوني، فيتو



وقالت جرجيرة هانم: " مش مقلب ولا حاجة هو انسان واضح جدا وضوح الشمس.. يعني #ريم_البارودي لما اتجوزها وسبها فجأة وراح اتجوز #سمية_الخشاب وضربها واستأصلت الطحال بسببه كل ده مفرقش معاكي في حاجة؟.. #احمد_سعد ده نسمع له اغنية ماشي اكتر من كدة لأ.. حد يتجوز احمد سعد بردو.. #علياء_بسيوني"

أما سامر سالم فقال: " كل واحده فاكره أنها تعرف تصلح من انسان فشل في كل علاقاته السابقه وفاكره أنها هتبقي طوق النجاة وتقلبه ملاك محدش بيصلح حد الزواج مش مؤسسه علاجيه انتي غلطتي لما ارتبطي بواحد... مبقاش علي اي واحده من اللي ارتبط بيهم وكمان طلع اتكلم عليهم يبقي متلوميش الا نفسك #علياء_بسيوني"

في حياة المشاهير هنا لاشئ محظور



وعلق بودي محمد قائلًا: "أحمد سعد فضل يقول اختيارتي مدمره حياتي دلوقتي عرفنا انه كان بيلقح علي مراته #علياء_بسيوني #سمية_الخشاب في انتظار الشماته من ريم البارودي"



وقال محمد 822: " اهلا بكم في حياة المشاهير هنا لاشئ محظور بل على العكس كل شئ مباح باتت حياتهم كتاب مفتوح امام طالبي المعرفة من الفضوليين الباحثين عن أسرار وخبايا حياة المشاهير الخاصة! حب، زواج، طلاق، شجار، خيانة... هنا تجدون كل شئ! #أحمد_سعد #سمية_الخشاب #علياء_بسيوني"

إعلان طلاق علياء بسيوني، فيتو



ورد محمد سلطان محمود فقال: " كون أن ناس كتير أصبحوا منتظرين سخرية أو تعليق مهين من سمية الخشاب على خبر طلاق أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني يدل على افتقاد هؤلاء البشر للأخلاق والمنطق والرحمة. مصائب الناس مش مصدر للترفيه أو الكوميديا أو الشماتة. ربنا يهديكم!"



وقالت ضحى مراد عن زيجات أحمد سعد: "إحداهما غير معروفة ومن خارج الوسط الفني، والثانية والثالثة فنانتين، والأخيرة مصممة أزياء.. 4 زيجات في حياة #أحمد_سعد انتهت بالطلاق الذي يسبقه ويتبعه أزمات، آخرها علياء بسيوني التي وصفته بصاحب المعدن السئ والأصل غير الطيب."

علياء وأحمد سعد، فيتو



علق محمد أنور فقال: "هل العيب فى احمد سعد ولا فى التلاته ريم البارودي وسمية الخشاب وعلياء بسيوني؟ نصيحة منى لبنات حواء: "اوعى تامنى لاى حد اسمه احمد فقع مرارة ريم، وفجر طحال سمية، وغدر بعلياء"



ورد السيد محمد إبراهيم قائلًا: "أنا مش فارق معايا طلاق علياء بسيونى أو رجوعها تانى ل #أحمد_سعد ولا مهتم بشماتة سمية الخشاب لكن اللى فارق معايا ولاد الحلال على السوشيال ميديا اللى داخلين يعلقوا بعد ما لقوا صورة ما اتمسحتش ل أحمد سعد فى حساب علياء وعمالين يفكروها تمسحها بدل ما يهدوا النفوس ويصلحوا الجو بينهم"



وقالت نورا جراف: "كنت انتظر اليوم اللي يرجع فيه #أحمد_سعد لأفعاله المعتادة، ليس كرها في #علياء_بسيوني بس لما سمية الخشاب تركته تجي انتي وتشيليه... فيه عاقل يعمل كدا... اتمنى كل البنات تاخذ عبرة من التوكسيك اللي يتزوج ويطلق وعنده عيال وامهم تغصبه عالنفقة"