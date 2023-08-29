سيمون: مهرجان القلعة واجهة مشرفة للفن والسياحة وفخورة بمشاركتي الأولى (فيديو)

قالت المطربة الكبيرة سيمون على هامش فعاليات حفلها الذي أُقيم على خشبة مسرح محكي القلعة ضمن فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان القلعة للموسيقي والغناء: من أحلى الحفلات لأنها المرة الأولى التى يتم إدراج اسمي بها وسعيدة جدًّا بالاستقبال وحب الجمهور لي الذي لا يحمل نفاق أو مجاملات، وحاولت إسعاد الجميع بغناء أعمالي المتنوعة بين الرومانسي والدرامي وأغاني وطنية بل وقصائد وبين أغانٍ خفيفة ولذيذة.. وغيرها الكثير حتى تكون حفلة حلوة.

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وتابعت: أجد المهرجان بجميع حفلاته وسهراته منوع جدًّا وواجهة هامة للسياحة ولدعم الفن، فهو حالة فنية متميزة تقدمها لوزارة السياحة تجعلنا نري الجمال بشكل مباشر وغير مباشر.. فالقلعة مكان جميل تاريخيًّا وفنيًّا وثقافيًّا.

حفل سيمون فى القلعة

وكانت سيمون قدمت حفلها التى تشارك فى الفعاليات لأول مرة واستعادت مشاعر الطفولة والشباب لجيل ما قبل عام 2000 والتمعت بباقة من أعمالها الخاصة كان منها “تاني تاني، قاعدين ساكتين كده ليه، مبسوطة، الروح الفرفوشة، فيه حاجة كدة، اه لو تعرف، طنش تعش، الدنيا تروق، تاكسى، خاف منى، بتكلم جد، مبقاش عندى خلق، اسهر بقى لوحدك، مش نظرة وابتسامة، حلوة يا مصر، ميرسى وغيرها”، كما استضافت المغنى والموسيقار عاصم فوزى الذى وجه لها التحية لهذه الدعوة.

مهرجان القلعة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دور بارز في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيهًا، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا، ويضم 45 حفلًا متنوعًا.