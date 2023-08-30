البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كاتدرائية العباسية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، العظة الأسبوعية من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا تواضروس الثاني: الرهبنة هي صفحة الكنيسة الأرثوذكسية المضيئة

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على أن الرهبنة هي صفحة الكنيسة المضيئة، مشيرا إلى أن أبناء الكنيسة في العصر الحالي يوظفون كل الإمكانيات بكل ما فيها من تقدم تكنولوجي لإحياء حياة آباء الكنيسة من القرن الرابع.

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وقال البابا تواضروس الثاني أن أبناء الكنيسة يثبتون بذلك أنها حية من جيل لجيل، مشيرًا إلى المبدأ الرهبناني "الانحلال من الكل للارتباط بالواحد (الله).

كما أكد قداسة البابا تواضروس الثاني على أن مصر محمية، حماية خاصة بفضل الصلوات المرفوعة في الأديرة طوال اليوم، لذا فإنه لو كانت كل البلدان في يد الله فمصر في قلب الله

احتفالية عرض فيلم "التلميذ" بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية العرض الأول لفيلم "التلميذ" الذي عرض في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهو عن قصة حياة القديس تادرس تلميذ القديس الأنبا باخوميوس مؤسس نظام الشركة، أحد أبرز أنظمة الرهبنة القبطية.

والفيلم من إنتاج كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف بمصر الجديدة، وتقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالشكر لفريق العمل وكل من شارك بجهد في فليم التلميذ الذي يحكي حياة القديس تادرس.

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