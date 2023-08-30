رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفدًا دوليًا من طلاب الطب

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وفد طلابي أجنبي من كليات الطب من دول"إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، جمهورية التشيك، سلوڤينيا، رومانيا، البرازيل، كازاخستان، والهند"، وذلك ضمن برنامج التبادل الطلابي بالجامعة، والذي يهدف إلى إثراء الحركة العلمية والبحثية وزيادة فرص تبادل الخبرات، ومواكبة كل ما هو جديد في مختلف التخصصات العلمية والطبية.

وأعرب النعماني عن سعادته بتواجد الطلاب فى رحاب جامعة سوهاج للتدريب بكلية الطب، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس، وتبادل الصدقات والخبرات مع طلاب الجامعة، مؤكدًا على أهمية التبادل الطلابي في توثيق العلاقات بين طلاب الجامعات على مستوى العالم، والاستفادة من إمكانات التدريب العملى المتاحة بكل جامعة، الي جانب دوره في إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على حضارات وثقافات وأنماط الدراسة بالجامعات المختلفة سواء العربية أو الأجنبية، وإثراء التبادل الثقافي والعلمي وتنشيط السياحة والترويج له، مقدمًا شكره للجمعية العلمية بكلية الطب بالجامعة سوهاج سمسا (SMSA) علي مجهوداتها في تنفيذ هذا البرنامج بهذا النجاح اللائق بالجامعة.

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وأكد النعماني حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية برامج التبادل الطلابي مع مختلف الجامعات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي والمساهمة في دعم المواهب والطاقات من الشباب، متمنيًا للطلاب مزيدًا من النجاح والتفوق خلال مسيرتهم العلمية والعملية.

وأشار الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن إدارة الجامعة توفر جميع الاحتياجات الأساسية للطلاب خلال فترة إقامتهم بالجامعة، شاملة كل ما يتعلق بالسكن والتدريب والترفيه وغيرها، إلى جانب إعداد برنامج متميز على مدار فترة إقامتهم يشمل العديد من المزارات فى أجمل المناطق والمعالم بمحافظة سوهاج والقاهرة سواء الثقافية أو السياحية أو الترفيهية.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب إن وفد التبادل الطلابي يخوض تدريب مدته ٣٠ يوما في المستشفيات الجامعية في أقسام جراحة التجميل، جراحة القلب والصدر، المسالك البولية، النساء والتوليد، الرمد، المخ والأعصاب، الأنف والاذن والحنجرة، إلى جانب تنفيذ ندوات وورش عمل عن البحث العلمي والخياطة الجراحية.

وثمن الطالب عبدالرحمن الجعفري بالفرقة السادسة بكلية الطب ورئيس الجمعية، الدعم المادي والمعنوي اللامحدود من رئيس الجامعة وكلية الطب البشري والذي كان الأساس لانجاح برنامج التبادل الطلابي، مضيفًا أن البرنامج تناول أيضا تنظيم رحلات لزيارة معالم المحافظة السياحية، حيث زار الطلاب مسجد العارف، الدير الأبيض والأحمر، ومتحف سوهاج القومي ومدينة سوهاج الجديدة، كما تم تنظيم رحلات ترفيهية سياحية لمدينة الغردقة، والأقصر وأسوان.

وقدم الطلاب خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني، مشيدين بهذه التجربة الفريدة من نوعها والتي أتاحت لهم الفرصة أن يشاهدوا الكثير من العمليات المعقدة والحالات التي يصعب عليهم رؤيتها في بلادهم، وبجودة الخدمة الطيبة التي تقدمها المستشفيات الجامعية للمرضى.

وفي نهاية اللقاء سلم رئيس الجامعة الشهادات لطلاب الجمعية العلمية وللوافدين تقديرًا لجهودهم، ثم التقاط الصور التذكارية.