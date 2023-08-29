الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمحور المراغة ساقلتة

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي، وآخر المستجدات الخاصة بمحور " المراغة / ساقلتة "، والعمل على تذليل كافة المعوقات، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، وممثلي إدارة المهندسين العسكريين، والمساحة، وعدد من الأهالي والمواطنين.

 

وأكد المحافظ على أهمية المشروع والذي يمثل شريان جديد للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، من خلال إنشاء طريق آمن يخدم الآهالي، موجها بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة؛ للانتهاء من المحور.

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والتقى " الفقي " عددا من الأهالي والمواطنين المار بأراضيهم المحور، مؤكدا على صرف كافة التعويضات اللازمة لجميع الأهالي والمواطنين، ودراسة ما سيتم اتخاذه تجاه المنازل الموجودة بمسار المحور سواء بالتعويض المناسب، أو تغيير مسار المحور وفقا للمعايير الدولية والاشتراطات الهندسية والفنية للطرق والمحاور.

 

يذكر أن مشروع " محور المراغة ساقلتة أعلى النيل، بطول 4.3 كيلو متر، بتكلفة 315 مليون جنيه، ويربط بين طريق أسوان الزراعي الغربي، وطريق أسوان الزراعي الشرقي، ويعبر نهر النيل بكوبري طوله 570 مترا.

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السكرتير العام المساعد تذليل كافة المعوقات مركز ومدينة المراغة مدينة ساقلتة محافظ سوهاج

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