رئيس مياه سوهاج: رفع 30 ألف عينة مياه لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه يتم رفع أكثر من ٢٦ ألف عينة مياه شهريا من المحطات السطحية والنقالى والجوفية وشبكات المياه وذلك لضمان تقديم كوب مياه نظيف مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وأنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة والمعمل المركزى ومعامل مديرية الصحة والمعمل المرجعي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.



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وأوضح الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة أنه يتم رفع أكثر من 4 آلاف عينة صرف صحى شهريا لضمان مطابقة السيب النهائى هذا بالإضافة إلى رفع عينات صرف صناعى للتأكد من تطبيق معايير صرف المنشآت الصناعية ومطابقة السيب النهائى بجميع المنشآت الصناعية بهدف الحفاظ على استثمارات الدولة من شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان.



وأوضح المهندس طارق أمين مدير ادارة التنفيذ الذاتى أنه تطبيقًا لاشتراطات الصحة والبيئة يتم تنفيذ وتطوير أسوار محطات مياه الشرب التى يتم بها تنفيذ خطط الإحلال والتجديد بالطرق والمدن الرئيسية لتحمل رسائل توعوية تحث المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة.