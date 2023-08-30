محمد الصياد، 8 معلومات عن نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا قبل قليل اليوم الأربعاء بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.
من هو محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
المسيرة العلمية
1- حصل محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد حمد الصياد على بكالوريوس التجارة قسم المحاسبة من جامعة القاهرة دفعة 1989 م .
2 - حصل الصياد على درجة الماجستير المهني في الأسواق المالية من الأكاديمية العربية للمصارف والعلوم المالية عام 2005 م.
3 - حصل على درجة الدبلوم المهني في الأسواق المالية من الأكاديمية العربية للمصارف والعلوم المالية خلال عام 2002 م.
المسيرة المهنية
4- تولى محمد الصياد منصب مساعد أول لرئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الشركات المقيدة وعضو لجنة القيد، بجانب عضويته بلجنة قيد الأوراق المالية، وعضو لجنة الرقابة على التداول ولجنة المؤشرات ولجنة العمليات.
5- فى عام 1990 بدأ الصياد مشوار عملة بالبورصة المصرية، ليعمل باحث بإدارة الشركات والمتابعة الفنية.
6- عمل قائما بأعمال مدير قسم الشركات، ثم مقررا للجنة قيد الأوراق المالية.
7- بالتوازى مع وجوده القوى بالبورصة المصرية أراد الالتحاق بالهيئة العامة للرقابة المالية ليعمل مديرا عاما لإدارة قيد الشركات.
8- أشرف على الإدارة المركزية للحوكمة بالرقابة المالية.
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