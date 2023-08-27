الأحد 27 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (أ)، الصادر في 23 أغسطس 2023، قرار جمهوري بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2023، بشأن بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.


وجاء في نص المادة الأولى للقانون "يُلغى القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن إنـشاء المـصرف الاتحـادى العربى للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٣، والقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦، بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى.
 

ويُعد المصرف الاتحادي العربى للتنمية والاستثمار (بنـك الاسـتثمار العربـى)، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قـانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، ويعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفـق أحكـام القـانون المشار إليه.  ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هـذه المـادة، أحكـام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي.
 

وتستمر مجالس إدارة تلك البنـوك بتـشكيلاتها الحاليـة فـى مباشـرة مهامهـا واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.  
 

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مد ة لا تجـاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمـدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين.

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