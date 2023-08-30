البابا تواضروس: الرهبنة صفحة مضيئة في الكنيسة الأرثوذكسية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الرهبنة هي صفحة الكنيسة المضيئة، مشيرا إلى أن أبناء الكنيسة في العصر الحالي يوظفون كل الإمكانيات بكل ما فيها من تقدم تكنولوجي لإحياء حياة آباء الكنيسة من القرن الرابع.

وقال البابا تواضروس الثاني أن أبناء الكنيسة يثبتون بذلك أنها حية من جيل لجيل، مشيرًا إلى المبدأ الرهباني “الانحلال من الكل للارتباط بالواحد (الله)”.

كما أكد قداسة البابا تواضروس الثاني على أن مصر محمية، حماية خاصة بفضل الصلوات المرفوعة في الأديرة طوال اليوم، لذا فإنه لو كانت كل البلدان في يد الله فمصر في قلب الله.

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احتفالية عرض فيلم "التلميذ" بحضور قداسة البابا

وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني العرض الأول لفيلم "التلميذ" الذي عرض في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهو عن قصة حياة القديس تادرس تلميذ القديس الأنبا باخوميوس مؤسس نظام الشركة، أحد أبرز أنظمة الرهبنة القبطية.

والفيلم من إنتاج كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف بمصر الجديدة، وتقدم البابا تواضروس بالشكر لفريق العمل وكل من شارك بجهد في هذا الفليم.