مايا مرسي تؤكد ضرورة عرض إنجازات مبادرات صحة المرأة بالإعلام (صور)

قال الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إن محافظة البحيرة من أكثر المحافظات التى تشهد تمكين المرأة، لافتا إلى أن عدد سكان المحافظة يصل لـ7 ملايين نسمة لذلك تعد من أكبر المحافظات وتقودها سيدة وهو خير دليل على تمكين المرأة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى محافظة البحيرة لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التى ينفذها المجلس بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

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المجلس القومي للمرأة، فيتو

إنجازات مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة البحيرة

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إلى أن محافظة البحيرة تولى اهتماما خاصا بصحة المرأة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن آخر إنجازات مبادرة 100 يوم صحة بالمحافظة، حيث وصلت نسبة الولادات الطبيعية 41.7% ونسبة الولادات القيصرية 58.3%، ونسبة تركيب اللولب فى القيصريات 93.9%.

المجلس القومي للمرأة، فيتو

وأضاف جميعة، أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج وصلت ل 36994 بإجمالى 18496 سيدة، ومبارة الأم والجنين 146933، ومبادرة السمعيات 440580، ومبادرة صحة المرأة الزيارة الأولى 1655447، والزيارة الدورية 1304950، ووصلنا ل 94% من المترددين على المستشفيات لاستخدام الوسائل المناسبة لتنظيم الأسرة ونعمل بشكل منتظم لتقليل الولادات القيصرية ونجحنا بالوصول لنسبة الولادات الطبيعية فى السيدات الحوامل للمرأة الأولى ل 73%.

ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذه الاحصائيات وقالت يجب تقديم هذه الإنجازات بالارقام للإعلام لمعرفة ما وصلنا إليه من دعم المرأة صحيا وجميع الجوانب وذلك ليس فى البحيرة فقط بل فى جميع المحافظات.

المجلس القومي للمرأة، فيتو

برنامج زيارة مايا مرسي للبحيرة

ويتضمن برنامج زيارة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تفقد عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التى ينفذها المجلس بالمحافظة فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية مثل مطبخ المصرية، والمحاكاة البنكية (تحويشة في بنك)، ومأمورية إصدار بطاقات الرقمي القومي للسيدات، وكذلك القيام بجولة تفقدية لإحدى القرى ضمن حملة طرق الأبواب "بلدى امانة" يرافقها بعض أعضاء فرع المجلس وبعض الرائدات الريفيات بالمحافظة، وحضور أمسية الأسرة المصرية.

وعلى هامش الزيارة سيتم عقد ندوة ثقافية بعنوان سفيرة المحبة والسلام وذلك ضمن فعاليات حملة بلدى أمانه إلى جانب حضور أمسية الأسرة المصرية بمجمع دمنهور الثقافى.