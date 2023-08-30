الأربعاء 30 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

مايا مرسي تتسلم درع البحيرة من نائب المحافظ أثناء زيارتها له (صور)

الدكتورة مايا مرسي،
الدكتورة مايا مرسي، فيتو

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، عدد من الأنشطة بمحافظة البحيرة والتى ينفذها المجلس بالمحافظة، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأعربت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن سعادتها بإستقبال الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، قائلة: لأول مرة فى تاريخ المحافظة يزورها رئيس فمحافظة البحيرة لم يزورها على مر تاريخها رئيس إلا الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واكدت الدكتورة نهال، على أن وضع المرأة فى المحافظة أفضل مما سبق قائلة: خفضنا نسب التسرب من التعليم للفتيات وأصبح هناك تكافؤ الفرص فى تولى المناصب القيادية بنسبة 49% من السيدات، مشيدة بنشاط فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة حيث يكثف فعالياته من أحل النهوض بالمرأة فى المجتمع.

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مايا مرسي تتسلم درع محافظة البحيرة 

ثم أهدت نائب محافظ البحيرة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، درع المحافظة ومجموعة من المشغولات اليدوية  التى تتميز بها المرأة البحرانية، أبرزها المصنوعة من قرون الغزال.

الدكتورة مايا مرسي، فيتو 

ثم قامت الدكتورة مايا بعدها بالتوجه لمعهد الأورام لتفقد مبادرة "هى صحة مصر" للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وتفقد مطبخ المصرية بفندق دمنهور السياحى، كما سيتم زيارة مركز شباب الجرادات بأبو حمص لتفقد بعض منتجات المشاغل والوحدات الإنتاجية لمشغل قرية بطورس.

ورافق الدكتورة مايا مرسى المهندسة انجى اليمانى المدير الوطنى لبرنامج الشمول المالى، والدكتورة هبه شرقاوى المشرف على مشروع بطاقات الرقم القومى وايزيس محمود رئيس الادارة المركزية للتدريب والتوعية وصفاء حبيب رئيس الإدارة المركزية للمراسم والإعلام.

الدكتورة مايا مرسي بالبحيرة، فيتو 

وحضر الإستقبال محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم والتضامن الإجتماعي والأوقاف ومهندسة زكية رشاد مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة والمستشارة جيلان محمد يسرى سيف والمستشارة سالى خليل الديب من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة  وكلا من عادل الطنيخى وجومانه هشام عمارة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ودكتورة نهى الوسيمى منسق مبادرة "حياة كريمة" بالبحيرة.

برنامج زيارة مايا مرسي للبحيرة 

ويتضمن برنامج زيارة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تفقد عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التى ينفذها المجلس بالمحافظة فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية مثل مطبخ المصرية، والمحاكاة البنكية (تحويشة في بنك)، ومأمورية إصدار بطاقات الرقمي القومي للسيدات، وكذلك  القيام بجولة تفقدية لإحدى القرى ضمن حملة طرق الأبواب "بلدى امانة" يرافقها بعض أعضاء فرع المجلس وبعض الرائدات الريفيات بالمحافظة، وحضور أمسية الأسرة المصرية.

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قومي المرأة بالبحيرة ينفذ 4675 زيارة ضمن حملة بلدي أمانة (صور)

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قومى المرأة يشارك فى الاجتماع الخاص للسكان والتنمية

وعلى هامش الزيارة سيتم عقد ندوة ثقافية بعنوان سفيرة المحبة والسلام وذلك ضمن فعاليات حملة بلدى أمانه إلى جانب حضور أمسية الأسرة المصرية بمجمع دمنهور الثقافى.

 

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المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى الدكتورة نهال بلبع محافظة البحيرة تحويشة البحيرة

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