نائبة محافظ البحيرة تستقبل رئيس القومي للمرأة بمجمع دمنهور الثقافي

استقبلت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، الدكتورة مايا مرسى - رئيس المجلس القومي للمرأة والوفد المرافق لها بمجمع دمنهور الثقافى.

ويأتى ذلك فى مستهل زيارتها اليوم لمحافظة البحيرة لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التى ينفذها المجلس بنطاق المحافظة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مثل مطبخ المصرية، والمحاكاة البنكية (تحويشة في بنك)، ومأمورية إصدار بطاقات الرقمي القومي للسيدات، بالإضافة إلى القيام بجولة تفقدية لإحدى القرى ضمن حملة طرق الأبواب "بلدى امانة".

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وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة نهال بلبع برئيس المجلس القومي، وأعربت عن سعادتها بزيارتها اليوم لمحافظة البحيرة، مشيدة بالدور الذي تقوم به فى قيادة المجلس القومي للمرأة لتعزيز دور المرأة المصرية على المستوى المحلى والدولى وتحقيق رؤية مصر 2030 م، والتأكيد على دورها المحوري في التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة في الحياة العامة.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، والذى أعطى لها دفعة قوية للعمل والوصول إلى المكانة التي تليق بها.

وتم استعراض جهود محافظة البحيرة والإنجازات التى حققتها خلال الفترة الأخيرة للنهوض بالمرأة البحراوية فى قطاعات التربية والتعليم ومحو الأمية والصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وقامت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بإهداء الدكتورة مايا مرسي درع المحافظة وعدد من المشغولات اليدوية من إنتاج للمرأة البحراوية، وذلك تقديرا لجهودها الملموسة وتبنيها لكافة قضايا المرأة المصرية للنهوض بها والعمل على تمكينها في مختلف المجالات.

ورافق الدكتورة مايا مرسى المهندسة انجى اليمانى المدير الوطنى لبرنامج الشمول المالى، والدكتورة هبه شرقاوى المشرف على مشروع بطاقات الرقم القومى وايزيس محمود رئيس الادارة المركزية للتدريب والتوعية وصفاء حبيب رئيس الإدارة المركزية للمراسم والإعلام.

وحضر الإستقبال محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم والتضامن الإجتماعي والأوقاف ومهندسة زكية رشاد مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة والمستشارة جيلان محمد يسرى سيف والمستشارة سالى خليل الديب من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وكلا من عادل الطنيخى وجومانه هشام عمارة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ودكتورة نهى الوسيمى منسق مبادرة "حياة كريمة" بالبحيرة.