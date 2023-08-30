فرصة الأهلي والزمالك، استبعاد إثيوبيا وجيبوتي من الدول المستضيفة للمباريات الأفريقية

بطولة أفريقيا ، فوجئ مسؤلو ناديي الأهلي والزمالك باستبعاد أثيوبيا وجيبوتي من الدول التي ستقام عليها ملاعب دوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي، وبيراميدز ضد الجيش الرواندي، وفي كأس الكونفدرالية، يلعب الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي، وفيوتشر ضد سينجيدا التنزاني.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، قائمة ملاعب الأندية التي تأهلت إلى الجولة التمهيدية الثانية لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية نسخة موسم 2023 - 2024.

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قائمة الملاعب شهدت استبعاد ملاعب بوركينا فاسو وبوروندي وأفريقيا الوسطى وتشاد وجيبوتي وإريتريا وايسواتيني وإثيوبيا وجامبيا وليسوتو ونامبيا والنيجر وساوتومي وسيشيل وسيراليون والصومال والسودان وجنوب السودان وزيمبابوي.

ومنح الأتحاد الإفريقي الأندية المتأهلة للدور التمهيدي الثاني مهلة خلال 72 ساعة وتحديدًا حتى الجمعة المقبل 1 سبتمبر لتحديد ملاعبها.

وأكد "كاف" في خطابه للاتحادات أنه في حالة عدم وجود ملعب معتمد لدى النادي في دولة ما من قبل الكاف، سيتعين على النادي المعني أن يلعب مباراته في ملعب معتمد خارج أراضيه، ويجب اختيار الملعب من بين الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

الودية الأولى للأهلي في معسكر النمسا

ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة التالتة) اليوم الأربعاء 30 أغسطس الساعة 7 بتوقيت القاهرة.

قائمة الأهلي الأفريقية استعدادا للموسم الجديد

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة الفريق الأفريقية استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت “فيتو” أن قائمة الأهلي الأفريقية ستأتي على النحو التالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.