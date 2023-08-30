الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط أجنبي قتل صديقه في مدينة نصر

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح طعنية إثر إدعاء مشاجرة.

 

المتهم 

بالانتقال وبسؤال المصاب اتهم (شخص آخر "يحمل ذات الجنسية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها وفى وقت لاحق تبلغ من المستشفى بوفاة المصاب متأثرًا بإصابته.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 

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النيابة العامة قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة

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