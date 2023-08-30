بيطري الشرقية: قافلة بيطرية بقرية قرموط صهبرة بديرب نجم

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية إلى قيام المديرية المتمثلة فى إدارة ديرب نجم البيطرية بالإشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة بتنفيذ قافلة طبية بيطرية توعوية مجانية شاملة بقرية قرموط صهبرة مركز ديرب نجم وتوابعها.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ومدير وأطباء إدارة ديرب نجم البيطرية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين

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رش 860 رأس ماشية وتجريع 310 رؤوس أغنام

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت برش (٦٨٠ ) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٣١٠) رؤوس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية

وقد أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري سابقا أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣م قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال الـ ٦ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين (٤٥٣ ألفا و٣٨٦) رأس ماشية مابين تحصين (٢٢٨ ألفا و٧٣٥) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٢٤ ألفا و٦٥١) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل (٩٠١٣) رأس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٤٤٢٢) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

لجات التحصين المتنقلة باشرت عملها

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.