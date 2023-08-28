بيطرى الشرقية: تحصين 460 ألف ماشية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مشددًا على تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية.

Advertisements

180 لجنة شاركو فى التحصين

ومن جانبه اكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣م قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال الـ ٦ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين (٤٥٣ ألف و٣٨٦) رأس ماشية مابين تحصين (٢٢٨ ألف و٧٣٥) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٢٤ ألف و٦٥١) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل (٩٠١٣) رأس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٤٤٢٢) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة

لجات التحصين المتنقله باشرت عملها

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

تحصين 62 الف طائر ضد ملرض انفلونزا الطيور

هذا وقد أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية المتمثلة فى إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية قد قامت خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ م بتحصين (٦١ ألفا و٨٦٥) طائرا بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و(٩٢ ألفا و٦٠) طائرا ضد الأمراض الوبائية الأخرى بالحضانات بإجمالي تحصين (١٥٣ ألفا و٩٢٥) طائرا ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على (١٩١٧) منزلا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن

سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن

كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (٦٥ مزرعة) من خلالها تم أخذ مسحات للفحص والتى تقدر ٤٨٣ مسحة لإجمالي عدد طيور (١٥٣ ألفا و٩٢٥) طائرا بالإضافة إلى استخراج (٧٣٢) تصريحا ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ (١٤) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ