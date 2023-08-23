بيطرى الشرقية: تحصين 154 ألف طائر ضد الإنفلونزا

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية المتمثلة فى إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية قد قامت خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ م بتحصين (٦١ ألفا و٨٦٥ ) طائرا بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و( ٩٢ ألفا و٦٠) طائرا ضد الأمراض الوبائية الأخرى بالحضانات بإجمالي تحصين ( ١٥٣ ألفا و٩٢٥ ) طائرا ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ( ١٩١٧) منزلا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن

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سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن

كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن ( ٦٥ مزرعة ) من خلالها تم أخذ مسحات للفحص والتى تقدر ٤٨٣ مسحة لإجمالي عدد طيور ( ١٥٣ ألفا و٩٢٥ ) طائرا بالإضافة إلى استخراج ( ٧٣٢ ) تصريحا ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ ( ١٤ ) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

تنظيم 338 ندوة وجولة ارشادية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد البيطرى بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية قامت بتنظيم (٣٣٨) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة والتى تقدر ١١٦٠ لقاء إرشاديا مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى بالإضافة إلى ٩٩ لقاء مكتبيا للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي ومشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

تنظيم دورة تدريبية بعنوان استخدام السونار فى التشخيص

هذا وقد أكد اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قيام مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتعاون مع ( كلية الطب البيطري - جامعة الزقازيق) بتنظيم دورة تدريبية بعنوان ( استخدام السونار في التشخيص والكشف عن الأمراض في الحيوانات الأليفة ) والتي حاضر فيها الدكتور محمد جمعة ( أستاذ التخدير والجراحة واستشارى طب ورعاية الحيوانات الأليفة بكلية الطب البيطري - جامعة الزقازيق ).

الدورة التدريبة تأتى فى إطار رفع كفاءة الأطباء

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن الدورة التدريبية تأتي في إطار رفع كفاءة الأطباء البيطريين والارتقاء بمستوى الأداء في مجال رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة وأن هذه الدورات التدريبية تحتوي على جزء نظري وجزء عملي لتدريب الأطباء على استخدام الآشعة التشخيصية والسونار في كيفية تشخيص الأمراض التي تهدد الحيوانات الأليفة وطرق الوقاية منها، وخطة حماية هذه الحيوانات من مخاطر الأمراض وخاصة الأمراض المشتركة وكيفية التعامل الصحيح مع أجهزة السونار وذلك للارتقاء بمستوى الأطباء البيطريين داخل الوحدات وتقديم الخدمة الطبية البيطرية على أكمل وجه حفاظًا على الثروة الحيوانية وصحة المواطنين.