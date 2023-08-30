الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي، رونالدو يعلق على نتيجة النصر الكبيرة أمام الشباب

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

الدوري السعودي، أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، على سعادته بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب الشباب، مساء أمس الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري "روشن".

وسجل رونالدو هدفين من ركلتي جزاء، وصنع آخر لزميله السنغالي ساديو ماني، خلال الفوز برباعية نظيفة.

تعليق كريستيانو رونالدو 

ونشر رونالدو عبر حسابه على "إنستجرام"، صورًا له من احتفالاته خلال المباراة، وكتب عليها: "يا لها من أجواء مذهلة في ملعبنا.. سعيد جدًا بالاحتفال بهذا الفوز مع جماهيرنا. أداء رائع من الفريق".

Advertisements

ويعتلي رونالدو صدارة هدافي الدوري السعودي، برصيد 5 أهداف، ويليه زميله ساديو ماني، برصيد 4 أهداف.

وجاء المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، مناصفة بين كل من السنغالي ساديو ماني (النصر) والبرازيلي مالكوم فيليب (الهلال) والمغربي عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، برصيد 4 أهداف.

فيما احتل فراس البريكان، صدارة الهدافين السعوديين، والمركز الثالث في قائمة الهدافين، برصيد 3 أهداف.

وقاد رونالدو النصر قبل أسبوعين، للتتويج بكأس الملك سلمان (البطولة العربية)، بعد الفوز على الغريم التقليدي الهلال 2-1.

وانضم رونالدو للنصر، في يناير الماضي، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.

الدوري السعودي، رونالدو يقود النصر لاكتساح الشباب برباعية

أهلي جدة يزاحم الاتحاد على صدارة الدوري السعودي بثنائية أمام الطائي

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الدوري السعودي النصر كريستيانو رونالدو الشباب رونالدو

مواد متعلقة

رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي

شاهد رقصة كريستيانو رونالدو على طريقة "العرضة" السعودية

الدوري السعودي، رونالدو يقود النصر لاكتساح الشباب برباعية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

علياء بسيوني تثير الجدل على السوشيال ميديا، والنشطاء: فيه حد يتجوز أحمد سعد

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أول تحرك رسمي من نقابة القرّاء ضد "ملحن القرآن"

أخبار مصر: انقلاب عسكري بالجابون، مصري يعوض غياب صلاح بجائزة الافضل، موت مفاجئ يدمي ملك الأردن، انفراج أزمة سوزا مع الأهلي

الكهرباء تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات مسبقة الدفع

أقوال صادمة لزوج المتهمة بالخيانة الزوجية في شقة بـ 15 مايو

سعر الذهب اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

Advertisements

منوعات

المزيد

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الأذان بالمساجد في مدينة نيويورك الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن مرض الملتحمة الربيعي للعين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

تفسير حلم العزاء في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

5 أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

المزيد
الجريدة الرسمية