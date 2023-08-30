الدوري السعودي، رونالدو يعلق على نتيجة النصر الكبيرة أمام الشباب
الدوري السعودي، أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، على سعادته بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب الشباب، مساء أمس الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري "روشن".
وسجل رونالدو هدفين من ركلتي جزاء، وصنع آخر لزميله السنغالي ساديو ماني، خلال الفوز برباعية نظيفة.
تعليق كريستيانو رونالدو
ونشر رونالدو عبر حسابه على "إنستجرام"، صورًا له من احتفالاته خلال المباراة، وكتب عليها: "يا لها من أجواء مذهلة في ملعبنا.. سعيد جدًا بالاحتفال بهذا الفوز مع جماهيرنا. أداء رائع من الفريق".
ويعتلي رونالدو صدارة هدافي الدوري السعودي، برصيد 5 أهداف، ويليه زميله ساديو ماني، برصيد 4 أهداف.
وجاء المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، مناصفة بين كل من السنغالي ساديو ماني (النصر) والبرازيلي مالكوم فيليب (الهلال) والمغربي عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، برصيد 4 أهداف.
فيما احتل فراس البريكان، صدارة الهدافين السعوديين، والمركز الثالث في قائمة الهدافين، برصيد 3 أهداف.
وقاد رونالدو النصر قبل أسبوعين، للتتويج بكأس الملك سلمان (البطولة العربية)، بعد الفوز على الغريم التقليدي الهلال 2-1.
وانضم رونالدو للنصر، في يناير الماضي، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.
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