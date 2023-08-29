الدوري السعودي، رونالدو يقود النصر لاكتساح الشباب برباعية

الدوري السعودي، قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر، لاكتساح الشباب برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو “هدفين” لفريقه النصر، من ركلتي جزاء في الدقيقتين 15 و37، فيما ألغى الحكم هدفين آخرين للنجم البرتغالي بعد العودة لتقنية الفيديو أحدهما بداعي التسلل والآخر بسبب وجود دفعة ضد مدافع الشباب، فيما أضاف الهدف الثالث ساديو ماني في الدقيقة 41، وسجل عبد الرحمن الغنام الهدف الرابع في الدقيقة 81.

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أحداث مباراة الشباب والنصر في الدوري السعودي

بدأ فريق الشباب المباراة بضغط مبكر، وشكل خطورة في الدقيقة السادسة بعدما انفرد فهد المولد قبل أن يسقط مطالبا بركلة جزاء، إلا أن الحكم احتسب تسلل على لاعب الشباب.

في الدقيقة 11، شن النصر أول هجماته بعد تصويبة قوية من بروزوفيتش من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الشباب لترتد إلى عبد الرحمن غريب ليسدد كرة بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 15، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق النصر تصدى لها كريستيانو رونالدو وأحرز الهدف الأول لفريقه بعد تصويبة أرضية على يسار حارس مرمى الشباب.

وفي الدقيقة 18، ألغى الحكم هدفا آخر سجله النصر عن طريق كريستيانو رونالدو بعد عملية دفع لمدافع الشباب بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 36، احتسب حكم المباراة لصالح كريستيانو رونالدو لاعب النصر، الذي تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليتصدى لها النجم البرتغالي ويسددها بنجاح في الشباك.

وفي الدقيقة 41، استغل النجم السنغالي ساديو ماني تمريرة بينية لينفرد بحارس مرمى الشباب، ويطلق تسديدة أرضية قوية سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ثمين للنصر بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل النصر ضغطه واحتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة للنصر بعد لمسة يد على إياجو سانتوس لاعب الشباب تصدى لها عبد الرحمن غريب، إلا أنه سددها في القائم لترتد للاعب ويودعها الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بسبب عدم لمس الكرة من أي لاعب من فريق الشباب.

وفي الدقيقة 67، ألغى الحكم هدفا لصالح النصر عن طريق كريستيانو رونالدو بعد تسلل على أوتافيو إيدميلسون.

وفي الدقيقة 78 أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه إيفر بانيجا لاعب الشباب بعد تدخل قوي على سلطان الغنام ثم مشاجرة مع اللاعب.

وفي الدقيقة 81، سجل عبد الرحمن الغنام الهدف الرابع لفريقه النصر لينتهي اللقاء بفوز كبيرة للعالمي برباعية نظيفة.



تشكيل الشباب أمام النصر في الدوري السعودي

لعب مارسيل كايرز المدير الفني لفريق الشباب، أمام النصر، بتشكيل جاء على النحو التالي: "كيم سوينج جيو، فواز الصقور، نادر الشراري، اياغو سانتوس، حسين الصبياني، حوستافو كويلار، حسين القحطاني، ايفر بانيغا، فهد المولد، هتان باهبري، حبيب ديالو".

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "فواز القرني، محمد حربوش، خالد عسيري، ناصر البيشي، عبدالله الجوعي، ماجد كنبة، رياض شراحيلي، سعد المولد، نواف الصعدي.

تشكيل النصر أمام الشباب في الدوري السعودي

فيما لعب الجهاز الفني لفريق النصر بقيادة لويس كاسترو، أمام الشباب، بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد آل فتيل، إيمريك لابورت، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

ترتيب النصر والشباب في الدوري السعودي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط لأيصعد إلى المركز السادس، بينما يتجمد رصيد الشباب عند نقطتين في المركز قبل الأخير.