أهلي جدة يزاحم الاتحاد على صدارة الدوري السعودي بثنائية أمام الطائي

الدوري السعودي، حقق فريق أهلي جدة فوزا على نظيره الطائي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 12 في صدارة جدول الدوري بالتساوي مع اتحاد جدة.

أحداث مباراة أهلي جدة والطائي في الدوري السعودي

بدأت المباراة بسيطرة وضغط من أهلي جدة، الذي حاول لاعبوه استغلال عاملي الأرض والجمهور، حيث بدأت الخطورة في الدقيقة السادسة بعد كرة عرضية من رياض محرز من يمين منطقة الجزاء قابلها إزجان أليوسكي بتسديدة قوية أبعدها فيكتور براجا حارس الطائي بشكل رائع.

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وفي الدقيقة 14، أرسل بسام الحريجي لاعب الأهلي كرة عرضية من اليمين قابلها فرانك كيسي برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس فيكتور براجا من منتصف مرماه.

وفي الدقيقة 32، أطلق فيرجيل ميسيدجان لاعب الطائي تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة 35، أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه ألفا سيميدو لاعب الطائي بعد مراجعة تقنية الفيديو بعد تدخله العنيف على ميره ديمرال لاعب الأهلي.

وفي الدقيقة 39، أحرز رياض محرز هدف أهلي جدة الأول بعد كرة عرضية أرضية من ألان سان ماكسيمان من يسار منطقة الجزاء قابلها محرز بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أهلي جدة بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني، واصل أهلي جدة سيطرته حتى الدقيقة 59، التي شهدت الهدف الثاني عن طريق فرانك كيسي بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 81، أهدر فيرمينو فرصة الهدف الثالث لفريق أهلي جدة بعد تمريرة من رياض محرز لينفرد فيرمينيو بالمرمى يمين منطقة الجزاء ولكن الأخير سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي اللقاء بفوز أهلي جدة بثنائية نظيفة.

تشكيل الأهلي أمام الطائي في الدوري السعودي

لعب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة أمام الطائي بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: بسام الحريجي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، إزجان اليوسكي

الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسي، سميحان النابت

الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، آلان سانت ماكسيمين

فيما غاب الإسباني جابري فيجا عن قائمة الأهلي الأساسية والاحتياطية، حيث خاض مرانًا جماعيًا واحدًا منذ وصوله إلى السعودية، بجانب غياب زياد الجهني بسبب الإصابة.

ترتيب أهلي جدة والطائي في الدوري السعودي

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد أهلي جدة إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات، ويزاحم اتحاد جدة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يتجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز الـ14.