رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي

الدوري السعودي، استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تصدر هدافي دوري روشن السعودي، بعد الجولة الرابعة، برصيد 5 أهداف، بعدما سجل هدفين في مرمى الشباب، في ديربي الجولة الذي انتهى بفوز النصر برباعية نظيفة.

وجاء المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، مناصفة بين كل من السنغالي ساديو ماني (النصر) والبرازيلي مالكوم فيليب (الهلال) والمغربي عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، برصيد 4 أهداف.

Advertisements

فيما احتل فراس البريكان، صدارة الهدافين السعوديين، والمركز الثالث في قائمة الهدافين، برصيد 3 أهداف.

نتائج الجولة الرابعة في الدوري السعودي

وحقق الاتحاد فوزًا على مضيفه الوحدة بنتيجة (3-0)، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، كما فاز الأهلي على نظيره الطائي بنتيجة (2-0)، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وتمكن الهلال من تحقيق الفوز على الاتفاق بنتيجة (2-0)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، فيم حقق النصر فوزًا عريضًا على الشباب بنتيجة (4-0)، على ملعب الأول بارك.

وفاز أبها على نظيره الفيحاء بنتيجة (2-1)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، كما فاز الرائد على الرياض بنتيجة (3-0)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وحقق التعاون فوزًا على مضيفه الأخدود بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، فيم تعادل ضمك مع نظيره الفتح بنتيجة (2-2)، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، وتعادل الخليج مع الحزم (1-1)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتناقل ناشطون على منصة "إكس" - تويتر سابقًا - رقصة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، احتفالًا بهدفه في شباك نادي الشباب، أثناء مقابلة للفريقين في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهر مقطع فيديو فرحة عارمة للدون بهدفه الثاني في مرمى فريق "الليوث" عند الدقيقة 38 من زمن المباراة، إذ رقص فرحًا بذلك، وسط تشجيع الجماهير في مدرجات ملعب "الأول بارك".

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن رقصة رونالدو مستوحاة من العرضة السعودية مبدين إعجابهم بها.