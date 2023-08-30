الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، الشباب يحقق رقما سلبيا تاريخيا

الشباب السعودي، فيتو
الشباب السعودي، فيتو

الدوري السعودي، حقق فريق الشباب الانطلاقة الأسوأ بتاريخ مشاركاته في عهد دروي المحترفين السعودي، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في أول 4 مواجهات، من الموسم الجاري 2023-2024.

وخسر الشباب ديربي العاصمة أمام النصر 4-0 مساء أمس الثلاثاء، على ملعب أول بارك، في ختام الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتجمد رصيد الشباب عند نقطتين بعد خسارتين وتعادلين، وهذه الخسارة الثانية للشباب خارج أرضه بعد سقوطه أمام الوحدة 3-1 في الجولة الثانية، فيما تعادل على أرضه مع الأخدود وضمك بنتيجة واحدة (1-1) في الجولتين الأولى والثالثة.

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وكانت أسوأ انطلاقة سابقة للشباب في موسم 2021-2022، حين خسر من أبها 2-1 بالجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية مع الاتفاق 3-3، وعاد ليخسر في الجولة الثالثة من الفتح 2-0 ثم استعاد توازنه في الجولة الرابعة من الموسم ذاته بالفوز على الحزم 2-0.

وتراجع الشباب للمركز قبل الأخير برصيد نقطتين، ليتصدر قائمة الفرق الأسوأ دفاعيا، حيث اهتزت شباكه 9 مرات متساويا مع الرياض والفتح.

ويعد الشباب أيضا ثالث أضعف الفرق هجوما برصيد 3 أهداف، خلف الطائي (هدف)، ثم الحزم والأخدود (هدفان) لكل منهما.

ويستضيف الشباب نظيره الخليج يوم السبت المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تصدر هدافي دوري روشن السعودي، بعد الجولة الرابعة، برصيد 5 أهداف، بعدما سجل هدفين في مرمى الشباب، في ديربي الجولة الذي انتهى بفوز النصر برباعية نظيفة.

وجاء المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، مناصفة بين كل من السنغالي ساديو ماني (النصر) والبرازيلي مالكوم فيليب (الهلال) والمغربي عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، برصيد 4 أهداف.

فيما احتل فراس البريكان، صدارة الهدافين السعوديين، والمركز الثالث في قائمة الهدافين، برصيد 3 أهداف.

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