بعد الفوز بثلاث جولات، التعاون السعودي يحقق رقما غير مسبوق للفريق

الدوري السعودي، نجح فريق التعاون السعودي في تسجيل رقم قياسي غير مسبوق له تحت قيادة مدربه البرازيلي شاموسكا، بعد فوزه على نظيره الأخدود في ملعبه 1-0 مساء امس الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وهذا الفوز الثالث تواليا في الدوري للتعاون بعد انتصاره على النصر وأبها والأخدود، ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع متساويا مع الهلال.

وحافظ "سكري القصيم" على سجله خالي من الخسائر في آخر 10 مواجهات بالدوري، متفوقا خلال هذه الفترة على حامل اللقب الاتحاد والوصيف النصر والهلال ثالث الموسم الماضي.



ومنذ خسارة السكري أمام العدالة 1ـ2 في الجولة 24 الموسم الماضي، فاز التعاون في 9 مباريات، وتعادل في واحدة، كانت أمام الفتح في الجولة الأولى من دوري الموسم الجاري.

وقص التعاون السلسلة بالفوز على الاتحاد في الجولة 25، ثم على الرائد، والخليج فالطائي والشباب والباطن، تواليا.

كما فاز في الجولات الثلاث الماضية من الموسم الجاري على النصر وأبها والأخدود.

ويعتبر التعاون ثاني أقوى خط دفاع بالدوري الجاري بعد الاتحاد، حيث اهتزت شباكه مرة واحدة كانت في أول لقاء مع الفتح، وخرج بعدها بشباك نظيفة في آخر 3 مواجهات.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

واستطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تصدر هدافي دوري روشن السعودي، بعد الجولة الرابعة، برصيد 5 أهداف، بعدما سجل هدفين في مرمى الشباب، في ديربي الجولة الذي انتهى بفوز النصر برباعية نظيفة.

وجاء المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، مناصفة بين كل من السنغالي ساديو ماني (النصر) والبرازيلي مالكوم فيليب (الهلال) والمغربي عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، برصيد 4 أهداف.

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فيما احتل فراس البريكان، صدارة الهدافين السعوديين، والمركز الثالث في قائمة الهدافين، برصيد 3 أهداف.

نتائج الجولة الرابعة في الدوري السعودي

وحقق الاتحاد فوزًا على مضيفه الوحدة بنتيجة (3-0)، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، كما فاز الأهلي على نظيره الطائي بنتيجة (2-0)، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وتمكن الهلال من تحقيق الفوز على الاتفاق بنتيجة (2-0)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، فيم حقق النصر فوزًا عريضًا على الشباب بنتيجة (4-0)، على ملعب الأول بارك.

وفاز أبها على نظيره الفيحاء بنتيجة (2-1)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، كما فاز الرائد على الرياض بنتيجة (3-0)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وحقق التعاون فوزًا على مضيفه الأخدود بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، فيم تعادل ضمك مع نظيره الفتح بنتيجة (2-2)، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، وتعادل الخليج مع الحزم (1-1)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتناقل ناشطون على منصة "إكس" - تويتر سابقًا - رقصة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، احتفالًا بهدفه في شباك نادي الشباب، أثناء مقابلة للفريقين في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهر مقطع فيديو فرحة عارمة للدون بهدفه الثاني في مرمى فريق "الليوث" عند الدقيقة 38 من زمن المباراة، إذ رقص فرحًا بذلك، وسط تشجيع الجماهير في مدرجات ملعب "الأول بارك".

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن رقصة رونالدو مستوحاة من العرضة السعودية مبدين إعجابهم بها.