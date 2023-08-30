كريم بنزيما يفاجئ جماهير اتحاد جدة قبل مواجهة الهلال في الكلاسيكو السعودي

الدوري السعودي، كشفت تقارير إعلامية عن جاهزية الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للمشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال في الدوري السعودي.

وتقام مباراة الاتحاد والهلال، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في التاسعة مساء الجمعة المقبلة، في قمة الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2023-2024".

وذكرت مصادر لبرنامج "برا 18"، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها كريم بنزيما، قد كشفت عن تعرضه لإصابة بسيطة بكدمة، لن تعيقه عن المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال.

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وكان بنزيما أثار قلق جماهير الاتحاد، بعد خروجه مصابًا في مباراة الوحدة، والتي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة (3-0)، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويتزعم الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بعد مرور 4 جولات، برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف، بينما يأتي الهلال في المركز الثالث، برصيد 10 نقاط.

وشارك كريم بنزيما في 4 مباريات مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، وسجل هدفًا واحدًا في شباك الرياض، وصنع تمريرتين حاسمتين أمام الرائد والرياض.

استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تصدر هدافي دوري روشن السعودي، بعد الجولة الرابعة، برصيد 5 أهداف، بعدما سجل هدفين في مرمى الشباب، في ديربي الجولة الذي انتهى بفوز النصر برباعية نظيفة.

وجاء المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، مناصفة بين كل من السنغالي ساديو ماني (النصر) والبرازيلي مالكوم فيليب (الهلال) والمغربي عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، برصيد 4 أهداف.

فيما احتل فراس البريكان، صدارة الهدافين السعوديين، والمركز الثالث في قائمة الهدافين، برصيد 3 أهداف.

نتائج الجولة الرابعة في الدوري السعودي

وحقق الاتحاد فوزًا على مضيفه الوحدة بنتيجة (3-0)، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، كما فاز الأهلي على نظيره الطائي بنتيجة (2-0)، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وتمكن الهلال من تحقيق الفوز على الاتفاق بنتيجة (2-0)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، فيم حقق النصر فوزًا عريضًا على الشباب بنتيجة (4-0)، على ملعب الأول بارك.

وفاز أبها على نظيره الفيحاء بنتيجة (2-1)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، كما فاز الرائد على الرياض بنتيجة (3-0)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وحقق التعاون فوزًا على مضيفه الأخدود بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، فيم تعادل ضمك مع نظيره الفتح بنتيجة (2-2)، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، وتعادل الخليج مع الحزم (1-1)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتناقل ناشطون على منصة "إكس" - تويتر سابقًا - رقصة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، احتفالًا بهدفه في شباك نادي الشباب، أثناء مقابلة للفريقين في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهر مقطع فيديو فرحة عارمة للدون بهدفه الثاني في مرمى فريق "الليوث" عند الدقيقة 38 من زمن المباراة، إذ رقص فرحًا بذلك، وسط تشجيع الجماهير في مدرجات ملعب "الأول بارك".

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن رقصة رونالدو مستوحاة من العرضة السعودية مبدين إعجابهم بها.

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