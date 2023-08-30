خبير: محمد الصياد يدعم استراتيجيات مبادئ الحوكمة

جاء قرارالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالترحاب من خبراء ومحللى سوق المال المصرى، لتولية المدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.

محمد الصياد يدعم استراتيجيات مبادئ الحوكمة ويطبق أسس المخاطر فى سوق المال

ومن جانبة قال خبير أسواق المال محمد حسين لـ “ فيتو ”: محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد هو من القيادات ذات الكفاءة بالهيئة العامة للرقابة المالية ومن الدارسين الجيدين لادارة المخاطر كعلم وتطبيق، ويدعم استراتيجيات نظام الحوكمة ويعى أهمية الشركات المساهمة بالبورصة المصرية ودورها الحيوى وخاصة تلك الفترة.

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وأضاف حسين قائلا: من المتوقع من الصياد خلال الفترة المقبلة ان يقوى اساسات ودعائم نظام الحوكمة فى سوق المال وهذا ما نحن بصدده فى جميع الشركات بالسوق المصرى، مع الحفاظ على نظام التداول لجميع الاطراف من خلال الاهتمام بادارات المخاطر وتفعيل دورها الحيوى والاساسى بانظمة التداول المحلية والعالمية.

محمد حسين، فيتو

من هو محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

حصل محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد حمد الصياد على بكالوريوس التجارة قسم المحاسبة من جامعة القاهرة دفعة 1989، كما حصل الصياد على درجة الماجستير المهني في الأسواق المالية من الأكاديمية العربية للمصارف والعلوم المالية عام 2005 ثم حصل على درجة الدبلوم المهني في الأسواق المالية من الأكاديمية العربية للمصارف والعلوم المالية خلال عام 2002 .

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كما تولى محمد الصياد منصب مساعد أول لرئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الشركات المقيدة وعضو لجنة القيد، بجانب عضويته بلجنة قيد الأوراق المالية، وعضو لجنة الرقابة على التداول ولجنة المؤشرات ولجنة العمليات، وفى عام 1990 بدأ الصياد مشوار عملة بالبورصة المصرية، ليعمل باحث بإدارة الشركات والمتابعة الفنية وعمل قائما بأعمال مدير قسم الشركات، ثم مقررا للجنة قيد الأوراق المالية وبالتوازى مع وجوده القوى بالبورصة المصرية أراد الالتحاق بالهيئة العامة للرقابة المالية ليعمل مديرا عاما لإدارة قيد الشركات.