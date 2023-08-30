التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية في تعاملات اليوم الأربعاء 30-8-2023

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، انطلقت حركة التداولات بجلسة التداول فى البورصة المصرية اليوم الأربعاء 30 /8 /2023، وسط أجواء وتوقعات باختراق المؤشر الرئيسى للمستوى 18700 نقطة مجددا، بعد تخطى المستوى 18400 - 18500 نقطة التاريخى خلال تداولات هذا الأسبوع.

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تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

المؤشر الرئيسي EGX 30 يستقر أعلى مستوى الدعم الرئيسي 18400 نقطة وزيادة عمليات الشراء قد يدفعه إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة والوصول السهل الى المستوى 20000 نقطة خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري، مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

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تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

وأغلق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالجلسة الاخيرة على وتيرة ايجابية حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3700 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقة المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 5512 نقطة.

ايجى اكس، فيتو

تداول منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، وسجل رأس المال السوقي بختام تعاملات منتصف الأسبوع نحو 1.267 تريليون جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% عند مستوى 18629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% عند مستوى 22573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 7797 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% عند مستوى 3795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% عند مستوى 5569 نقطة.

حركة التداولات الاثنين 29/8/2023

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.260 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% عند مستوى 18598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 22480 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% عند مستوى 7776 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 3748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 5512 نقطة.