الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مدبولي يقرر تعيين محمد الصياد نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.
 

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الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد الهيئة العامة للرقابة المالية

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