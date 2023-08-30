الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

رغم الغرامة والإيقاف، تفاصيل حفل عمر كمال وحمو بيكا في العلمين الجديدة

عمر كمال ، يحيي كل من المطرب عمر كمال وحمو بيكا حفلا غنائيا غدا الخميس 31 أغسطس في  مدينة العلمين الجديدة  بأحد الشواطئ هناك.

حفل عمر كمال وحمو بيكا في العلمين 

 

ومن المفترض أن يقدم الثنائي خلال حفلهما بالعلمين الجديدة  باقة من أغانيهما الشهيرة الذي يتفاعل معاها الجمهور على المسرح.

ومن ناحية أخرى، أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن إحالة المطرب رضا البحراوي للتحقيق، بعد تقديمه أغنية "عليا الطلاق كله بيكدب" والتي قدمها لأول مرة مغني المهرجانات كزبرة، وتم إيقافه مؤخرا.

Advertisements

إيقاف حمو بيكا وعمر كمال 

وكتب مصطفى كامل قائلا: “قرارات النقابة العامة: إيقاف كل من: عمر كمال وحمو بيكا أسبوعا عن العمل يبدأ من يوم 3-9، وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه”.

 

التحقيق مع رضا البحراوي وإيقاف تصاريح سارة زكريا

وتابع مصطفى كامل: "استدعاء رضا البحراوي للتحقيق، وإيقاف التصاريح بالعمل لسارة زكريا، واستدعائها ومدير أعمالها للتحقيق بمقر النقابة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عمر كمال إحالة عمر كمال للتحقيق المطرب عمر كمال حمو بيكا مصطفي كامل

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

الكهرباء توضح خطوات نقل ملكية العدادات

سعر الذهب اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

فرصة الأهلي والزمالك، استبعاد إثيوبيا وجيبوتي من الدول المستضيفة للمباريات الأفريقية

التلفزيون الرسمي في الجابون يعلن وضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية

علياء بسيوني تثير الجدل على السوشيال ميديا، والنشطاء: فيه حد يتجوز أحمد سعد

حساب مزيف لعبلة كامل يثير الجدل بشأن رسالتها الصادمة لـ محمد صلاح

مفاجأة، محمد الشناوي يفضل التواجد مع منتخب مصر في مباراة إثيوبيا

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

تفسير حلم العزاء في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

5 أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

المزيد
الجريدة الرسمية