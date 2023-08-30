رغم الغرامة والإيقاف، تفاصيل حفل عمر كمال وحمو بيكا في العلمين الجديدة

عمر كمال ، يحيي كل من المطرب عمر كمال وحمو بيكا حفلا غنائيا غدا الخميس 31 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة بأحد الشواطئ هناك.

حفل عمر كمال وحمو بيكا في العلمين

ومن المفترض أن يقدم الثنائي خلال حفلهما بالعلمين الجديدة باقة من أغانيهما الشهيرة الذي يتفاعل معاها الجمهور على المسرح.

ومن ناحية أخرى، أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن إحالة المطرب رضا البحراوي للتحقيق، بعد تقديمه أغنية "عليا الطلاق كله بيكدب" والتي قدمها لأول مرة مغني المهرجانات كزبرة، وتم إيقافه مؤخرا.

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إيقاف حمو بيكا وعمر كمال

وكتب مصطفى كامل قائلا: “قرارات النقابة العامة: إيقاف كل من: عمر كمال وحمو بيكا أسبوعا عن العمل يبدأ من يوم 3-9، وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه”.

التحقيق مع رضا البحراوي وإيقاف تصاريح سارة زكريا

وتابع مصطفى كامل: "استدعاء رضا البحراوي للتحقيق، وإيقاف التصاريح بالعمل لسارة زكريا، واستدعائها ومدير أعمالها للتحقيق بمقر النقابة".