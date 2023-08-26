تفاصيل التحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا في نقابة المهن الموسيقية

يستعد كلًا من المطرب عمر كمال، وحمو بيكا، للذهاب إلى نقابة المهن الموسيقية، للتحقيق معهم، خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد صدور قرار بشأن تحويلهم للتحقيق في واقعة أغنية “إنتي معفنة”

في هذا السياق، كشف مصدر من أعضاء نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل الواقعة، وموعد التحقيق معهم، بعد القرار الذى أصدره الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية.

وقال المصدر، أن هناك بعض الإعلاميين، تحدثوا في واقعة أغنية “بيكا وعمر كمال”، وطالبوا الفنان مصطفى كامل بإيقافهم وتحوليهم للتحقيق.

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أما عن موعد التحقيق، قال إنه تم إبلاغهم بالتحقيق معهم، واختيار موعد مناسب أقصاه الأسبوع الجاري، من أجل معرفة تفاصيل الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إحالة المطرب عمر كمال، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، للتحقيق، وذلك بسبب أغنية «أنت معفنة» التي تداولها رواد السوشيال ميديا وانتقدتها برامج التوك شو.

وقال مصطفي كامل:"استجابة لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين قررت تكليف الدكتور محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فورًا".

وكان أمير سامي، مدير أعمال المطرب عمر كمال علق على حالة الجدل المثارة خلال الساعات الماضية بشأن مقطع فيديو “أنت معفنة” على غرار الأغنية الأصلية التي تحمل اسم “أنت معلمة”، والتي غناها كل من عمر كمال وحمو بيكا.

مدير أعمال عمر كمال

وقال أمير سامي في تصريح خاص لـ"فيتو":" أنت معفنة ليست أغنية ولم يتم طرحها من الأساس ولا يوجد أي أغنية جديدة رسمية طرحها عمر كمال مع حمو بيكا".

أزمة فيديو أنت معفنة

كانت بداية الأزمة عندما نشر عمر كمال مقطع فيديو رفقة حمو بيكا على حسابه الشخصي عبر “فيس بوك” منذ أيام وعرضهما للهجوم الحاد واعتبره البعض إهانة للمرأة.

وطالب آخرون من نقابة المهن الموسيقية تحويل كل من حمو بيكا وعمر كمال للتحقيق بعد هذا التصرف.