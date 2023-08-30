الشروط الكاملة لتنفيذ رحلات العمرة.. فتح باب توثيق عقود الشركات طوال الموسم.. وعودة تشغيل البواخر في نقل المعتمرين بعد توقفها 7 سنوات

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

ووفقا للضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهائها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

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شروط قيام شركات السياحة بتنظيم برامج العمرة

كما سيتم السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة لعام 1445هـ دون تحديد موعد محدد لغلق باب التوثيق، حيث أن التوثيق سيكون مستمرًا طوال الموسم بالوزارة طالما مسموح به من قبل السلطات السعودية.

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وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قواعد وإجراءات خاصة بالشركة السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات خاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

قواعد اعتماد شركات الطيران لنقل المعتمرين

كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وكذلك القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم لأعمالها.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن عودة استخدام البواخر لسفر المعتمرين المغادرين خلال موسم العمرة للعام الحالي من مصر إلى المملكة العربية السعودية لعمل مناسك العمرة وذلك منذ توقفها عام 2016.

شروط وزارة السياحة والآثار لتنفيذ رحلات العمرة بالبواخر

ووضعت وزارة السياحة والآثار عدة شروط لاعتماد سفر المواطنين بالبواخر وتقلع من السويس متوجهة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر النقل الجوي مما يؤدي إلى ارتقاع أسعار برامج العمرة.

1- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتعيين مندوب مقيم تابع له بموانئ السفر والعودة لتنظيم عمليات سفر المعتمرين، وعودتهم وتوفير وسيلة اتصال مناسبة للتواصل مع لجان وزارة السياحة بهذه الموانئ وقت ذروة موسم العمرة.

2- التذكرة الصادرة من الوكيل الملاحي هي الوحيدة التي يعتد بها والموضح بها اسم الراكب وتاريخ السفر والعودة والقيمة وميناء السفر والعودة مع الالتزام بتنفيذ الآلية الخاصة بالحجز المركزي من خلال البوابة المصرية للعمرة.

حالات تأخر إقلاع البواخر

3-يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم تعهد يتضمن تحمله المسؤولية القانونية الكاملة خلال سفر المعتمرين (ذهاب وعودة)، والتزامه التام بتسكين المعتمرين بفنادق في حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها، وكذا التزامه بنقل المعتمرين بالطائرة في حال إستمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من 24 ساعة على أن يتم إخطار وزارة السياحة والآثار بصورة من هذا التعهد دون تحمل المعتمر لأي أعباء مالية.



4- يتم إصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، علمًا بأنه قد تم الربط إلكترونيًا مع جميع المنافذ، لكون ذلك شرطا من شروط إصدار الكود التعريفي للسفر لجميع وسائل النقل المسموح بها.

وأوضحت ضوابط رحلات موسم العمرة لعام 1444هـ، القواعد والإجراءات التي تحدد الشروط الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن ما يلي:

1- يجب أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مفعلا من قبل السلطات السعودية، وتم تفعيله أو مطابقته من قبل بعثة وزارة السياحة والآثار المصرية بالأراضي السعودية، ويعمل في هذا الشأن بتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية للفنادق المرخصة بالمملكة العربية السعودية.

2- يكون حجز الشركة السياحية للسكن من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط، لضمان توافق السكن المحجوز مع السكن المفعل –من قبل السلطات السعودية- على المنصات الإلكترونية السعودية، وتلتزم الشركة بإدراج أي تعديل يطرأ على السكن على البوابة وفقا للإجراءات المبينة لاحقا في البند (7)، وذلك حفاظا على المعتمر المصري.

3- تلتزم الشركة السياحية بالتسكين المحدد ببرنامج العمرة المدرج من قبلها على البوابة المصرية للعمرة، وفي حالة إخلال الوكيل السعودي بهذا الالتزام، يتعين على الشركة السياحية إخطار لجان الوزارة بالأراضي السعودية عن طريق البوابة المصرية للعمرة من خلال نظام الاستغاثة الإلكتروني (SOS) باستخدام الساعة الذكية، أو الحضور لمقر البعثة المصرية بالأراضي السعودية، أو البريد الإلكتروني الرسمي للبعثة، أو تطبيق الواتس آب، فضلا عن إخطار وزارة الحج السعودية والتقدم بشكوى ضد هذا الوكيل بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الوصول، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون السكن الجديد في نفس المستوى المحدد ببرنامج العمرة على الأقل، ومفعلا على البوابة هذا العام.

حساب المسافات من الحرم المكي

4- يجب ألا يزيد بعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم بمكة المكرمة على 3000 متر، ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج "Google Earth"، وفي حالة زيادة المسافة على 1250 مترا يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، شريطة تقديم تعهد يلزم الشركة السياحية والفندق بهذا الالتزام، وفي حالة عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة به يتم التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية، على أن يكون العقد موثقا من النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية.

5- أن تكون مقرات الفنادق على شوارع رئيسية بمنطقة خدمات طبقا لترخيص وتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية، شريطة معاينة لجان الوزارة للسكن واعتمادها.

6- يتم تسكين المعتمرين بالغرف وفقا لتعليمات السلطات السعودية، بمراعاة مساحة الغرفة نسبة إلى نوع التسكين وعدد المعتمرين بها وذلك على ضوء الإجراءات الاحترازية الراهنة.

7- تراعى الطاقة الاستيعابية للفندق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء به، وذلك بما لا يجاوز عدد 250 نزيلا للمصعد الواحد، بخلاف مصاعد الخدمات، كما تراعى المساحة العامة لمدخل (الاستقبال) مقارنة بالطاقة الاستيعابية للنزلاء.

اختصاصات الساعات الذكية للمعتمرين

كما تضمنت الضوابط المنظمة لموسم العمرة تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر أو تقنية إلكترونية أخرى تحقق الهدف المرجو من الساعة الذكية تتضمن التالي:

كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر تتضمن «تاريخ السفر - تاريخ العودة - فندق الإقامة بمكة المكرمة - فندق الإقامة بالمدينة المنورة – تكلفة الحصول علي التأشيرة - سعر البرنامج» وذلك وفقًا لما تم إدراجه علي البوابة المصرية للعمرة فضلًا عن التسلسل الزمني للبرنامج ومواعيد التحركات وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.

بيانات المعتمر الطبية وحالته الصحية أثناء الرحلة ودرجة الحرارة وحالة النبض.

نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة SOS.

العقد الإلكتروني المبرم بين شركات السياحة والمعتمر بشأن برنامج العمرة.