بعد عودة تشغيلها، شروط وزارة السياحة والآثار لسفر المعتمرين بالبواخر إلى السعودية

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن عودة استخدام البواخر لسفر المعتمرين المغادرين خلال موسم العمرة للعام الحالي من مصر إلى المملكة العربية السعودية لعمل مناسك العمرة وذلك منذ توقفها عام 2016.

شروط وزارة السياحة والآثار لتنفيذ رحلات العمرة بالبواخر

ووضعت وزارة السياحة والآثار عدة شروط لاعتماد سفر المواطنين بالبواخر وتقلع من السويس متوجهة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر النقل الجوي مما يؤدي إلى ارتقاع أسعار برامج العمرة.

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1- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتعيين مندوب مقيم تابع له بموانئ السفر والعودة لتنظيم عمليات سفر المعتمرين، وعودتهم وتوفير وسيلة اتصال مناسبة للتواصل مع لجان وزارة السياحة بهذه الموانئ وقت ذروة موسم العمرة.

2- التذكرة الصادرة من الوكيل الملاحي هي الوحيدة التي يعتد بها والموضح بها اسم الراكب وتاريخ السفر والعودة والقيمة وميناء السفر والعودة مع الالتزام بتنفيذ الآلية الخاصة بالحجز المركزي من خلال البوابة المصرية للعمرة.

حالات تأخر إقلاع البواخر

3- يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم تعهد يتضمن تحمله المسؤولية القانونية الكاملة خلال سفر المعتمرين (ذهاب وعودة)، والتزامه التام بتسكين المعتمرين بفنادق في حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها، وكذا التزامه بنقل المعتمرين بالطائرة في حال إستمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من24 ساعة على أن يتم إخطار وزارة السياحة والآثار بصورة من هذا التعهد دون تحمل المعتمر لأي أعباء مالية.



4- يتم إصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، علمًا بأنه قد تم الربط إلكترونيًا مع جميع المنافذ، لكون ذلك شرطا من شروط إصدار الكود التعريفي للسفر لجميع وسائل النقل المسموح بها.

اعتماد ضوابط العمرة

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.



ووفقا للضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهائها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

شروط قيام شركات السياحة بتنظيم برامج العمرة



كما سيتم السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة لعام 1445هـ دون تحديد موعد محدد لغلق باب التوثيق، حيث أن التوثيق سيكون مستمرًا طوال الموسم بالوزارة طالما مسموح به من قبل السلطات السعودية.

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وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قواعد وإجراءات خاصة بالشركة السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات خاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

قواعد اعتماد شركات الطيران لنقل المعتمرين

كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وكذلك القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم لأعمالها.