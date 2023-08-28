السياحة تعلن مواعيد صرف تعويضات حجاج قرعة الحج السياحي.. وصول 8.2 مليون ريال سعودي للحجاج المصريين.. وشروط خاصة للحصول على الأموال

تبدأ وزارة السياحة والآثار اليوم الاثنين، صرف تعويضات حجاج قرعة الحج السياحي للمستويين الاقتصادي والبري بفروع بنك مصر بالقاهرة والمحافظات بموجب بطاقة الرقم القومي، وذلك نتيجة نقص وسوء الخدمات بمخيمات مشعر منى خلال موسم الحج للعام الماضي والتي تمثلت في انقطاع الكهرباء عن بعض المخيمات وعدم وجود أماكن بالخيام لعدد من الحجاج.

وأرسلت غرفة شركات السياحة رسائل نصية إلى أكثر من 12 ألف حاج من حجاج الموسم الماضي للمستويين الاقتصادي والبري لصرف قيم تعويضات نقص وسوء الخدمات بمخيمات مشعر مني، وتختلف قيم التعويضات من حاج إلى آخر وفقا للخدمات التي حصل عليها الحجاج أثناء عمل مناسك الحج، على أن يتم صرف تعويضات لأكثر من 3 آلاف حاج مصري من حجاج المستوى 5 نجوم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

Advertisements

تعويضات حجاج قرعة الحج السياحي

ونجحت مفاوضات غرفة شركات السياحة في استعادة كامل حقوق حجاج الشركات الذين تعرضوا لقصور في الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج من بعض مقدمي خدمة الحج التابعين لمؤسسة رواف مني لخدمات الحجاج.

وقامت مؤسسة رواف مني بتحويل القيمة التي تم الاتفاق عليها مع غرفة شركات السياحة بالكامل والتي بلغت حوالي 8.2 مليون ريال سعودي، وقد قامت الغرفة بإخطار وزارة السياحة والآثار بوصول المبالغ المستحقة وبدأت الغرفة إجراءات صرف المبالغ المستحقة للحجاج المضارين مباشرة.

نقص خدمات حجاج قرعة الحج السياحي بمشعر منى

وتؤكد غرفة شركات السياحة أنه خلال موسم الحج المنقضي تعرض عدد من حجاج الشركات لبعض القصور في الخدمات المقدمة لهم في بعض المخيمات بمنى وعرفات، وقامت مؤسسة رواف منى فور حدوث هذا القصور بتقديم اعتذار رسمي للبعثة الرسمية للحج السياحي المصري والحجاج الذين تعرضوا لقصور الخدمات، وعلى الفور بدأت لجنة السياحة الدينية بالغرفة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة وقبل انتهاء موسم الحج بالتفاوض مع مؤسسة رواف منى، ورصدت الغرفة حالات القصور من واقع المحاضر التي حررتها شركات السياحة بمقر بعثة الحج السياحي، وكذلك من خلال لجان الوزارة والغرفة المتواجدة بالأراضي المقدسة التي تواجدت على الأرض بين حجاج الشركات بمخيمات مني وعرفات ورصدت كافة أوجه القصور، وبناء على تلك المحاضر وتقارير اللجان جرت عملية التفاوض بين الغرفة والشركة السعودية.

وقالت غرفة شركات السياحة، إنه تم الاتفاق على إعادة كافة المبالغ المستحقة عن كل حالات القصور طبقا لكل حالة، وجرت عملية تقدير تلك المبالغ بين الطرفين وفور انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق قامت الشركة السعودية بتحويل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه وهو 8.2 مليون ريال سعودي وتسلمت الغرفة بالفعل المبلغ المقرر.

وأكدت الغرفة أن تلك المفاوضات هي الأسرع في مواسم الحج والمبالغ التي تم تقديرها مقابل حالات القصور هي الأعلى على الإطلاق، كما تؤكد الغرفة أن هذا يأتي إيمانا منها بدورها في حماية حقوق الحجاج وكذلك شركات السياحة وضمان حصول كل حاج علي حقوقه كاملة، كما تؤكد الغرفة أن هذا يأتي ضمن المزايا العديدة التي يتمتع بها الحج السياحي المصري حيث تسعى الغرفة والشركات برعاية وزارة السياحة والآثار بحصول حجاج الشركات على حقوقهم كاملة.

مزايا الحج السياحي

وساهم النظام السعودي الجديد للحج بخلق المنافسة بين شركات خدمات الحجاج بإتاحة الفرصة للمنافسة واختيار أفضل العروض لخدمة الحجاج، وقد حرصت الغرفة خلال التعاقد مع شركة رواف منى بعد فوزها في المناقصة التي أجرتها الغرفة بالأظرف المغلقة بين الشركات السعودية المعتمدة لتقديم خدمات الحجاج على تسجيل كافة بنود الخدمات المتفق عليها والتي على أساسها تم تقدير المبالغ المستحقة لكل حاج واسترداد تلك المبالغ، وذلك في تحرك يعد نموذجا تستفيد منه كافة الجهات المنظمة للحج من جميع الدول الإسلامية.

وقامت الغرفة بإخطار وزارة السياحة والآثار وطلبت كشف بأسماء الحجاج المضارين من سوء الخدمة والتي تمثلت في 3 مخيمات هي مخيم 15 للحج الاقتصادي ومخيمي 2 و3 لحج الخمس نجوم الذي شهد بعض القصور في التغذية المتفق عليها، على أن يتم تقدير قيمة المبلغ المستحق لكل حاج طبقا لكل حالة تقصير من واقع عقود الخدمات المتفق عليها، وسوف يتم إيداع تلك المبالغ المستحقة لكل حاج ببنك مصر باسم كل حاج على أن تقوم شركات السياحة بإخطار كل حاج من حجاجها بالتوجه إلى فروع بنك مصر لصرف المبالغ المستحقة لكل منهم.

شكاوي شركات السياحة ضد شركة الخدمات السعودية

وكانت بعثة الحج السياحي تلقت بلاغات من عدة شركات سياحة ضد شركة رواف مني التي تقدم خدمات الإعاشة ( الطوافة ) لحجاج السياحة بمني وعرفات حول نقص الخدمات المقدمة للحجاج بمني وعرفات والتي تناقض البنود الواردة في العقد المبرم ما بين غرفة شركات السياحة المصرية وشركة رواف مني.

وطالب أحمد إبراهيم، عضو لجنة تسيير أعمال بغرفة شركات السياحة المصرية وعضو بعثة الحج السياحي في رسالة بعثتها الغرفة، كافة الشركات التي تعرض حجاجها لمشكلات خلال فترة إقامتهم بمخيمات منى وعرفات بضرورة حصر تلك المشكلات وإبلاغ وزارة السياحة والآثار بها حتى يتسنى للغرفة مطالبة شركة رواف مني بتعويض هؤلاء الحجاج ماليا وفقا لبنود العقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن شروط جزائية حال الإخلال به.

الجدير بالذكر أن غرفة شركات السياحة، أكدت أنها لم تسمح بأي تقصير في خدمة حجاج الشركات، وبدأت في التحرك ضد المقصرين في خدمة الحجاج وتعويض المضارين من حجاج الشركات عن أي تقصير في الخدمات، وقام ممثلي بعثة الحج السياحي برفع شكاوي لوزارة الحج السعودية ضد مراكز خدمة الحجاج المقصرين في خدمة الحجاج وذلك وفقا للعقود المبرمة بين الغرفة ومؤسسة رواف مني المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بمني وعرفات.

تحركات غرفة شركات السياحة لصرف تعويضات لحجاج قرعة الحج السياحي

وأضافت الغرفة أنه وفقا للعقود المبرمة بين غرفة شركات السياحة مع شركة " رواف مني " والمرخصة من وزارة الحج لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمني وعرفات فإنه سيتم مطالبة شركة رواف مني لتعويض الحجاج ماديا والذين تعرضوا لمشكلات خلال اقامتهم بالمخيمات وذلك وفقا للعقود المبرمة.

تمثلت السلبيات التي ظهرت فى بعض مخيمات الحجاج بمني وعرفات والتي تحركت بعثة الحج السياحي لحلها وكان أبرزها وجود مجموعة من حجاج الشركات لم تجد لهم مكانا بالمخيمات المخصصة لهم في منى، وذلك بسبب عدم احكامهم السيطرة علي مداخل المخيمات، وعلى الفور تدخلت البعثة وتم الاتصال بوزارة الحج السعودية التي تدخلت فورا وألزمت مراكز خدمة الحجاج بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات وتسكين المجموعة به.

وشددت الغرفة على أنه تم تقييم أداء جميع المطوفين ومتابعة كافة شكاوى الشركات والحجاج واتخاذ إجراءات مشددة مع المقصرين في خدمة الحجاج.