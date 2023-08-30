الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

محاكمة 5 متهمين بقتل سائق بمنشأة القناطر لسرقة سيارته، بعد قليل

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن بسلاح ناري في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة بدافع سرقة سيارته.

 

الاتهامات الموجه للمتهمين بقتل سائق لسرقة سيارته

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين "ح. أ" و"ح. أ" و"و. ع" و"ع. ع" و"س. ع" و"أ. ح"، قتلوا المجني عليه "س. ش" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية.


وكشفت التحقيقات أن المتهمين توجهوا إلى حيث تواجد المجني عليه وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية، قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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كما وجه للمتهمين تهمة سرقة السيارة المملوكة للمجني عليه "م. س" بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه "م. س. م"، بأن استوقفوه حال سيره بها وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية محل الاتهام اللاحق فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على السيارة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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محكمة جنايات جنوب الجيزة منشأة القناطر الجيزة للمتهمين بقتل سائق لسرقة سيارته

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