المشدد 3 سنوات لحداد متهم بالإتجار في الحشيش بالوراق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة حداد بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الوراق.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "كرم. ا"، 23 سنة، حداد، في 13 مارس الماضي، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وكشف مجري التحريات في التحقيقات أنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم يستقل دراجة بخارية عكس اتجاه الطريق العام فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وسلاح أبيض "كتر".

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وأضاف معاون المباحث أنه بمواجهة المتهم اقر له بالاتجار في المواد المخدرة واستخدام الدراجة في تجارته، المبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتفين المحمول وسيلة التواصل مع عملائه والسلاح الأبيض لتجزئة المخدرات.