نجم برشلونة يحسم قراره بتمثيل منتخب المغرب أو إسبانيا

قرر لامين يامال لاعب نادي برشلونة، حسم الجدل الدائر حول تمثيله لمنتخب إسبانيا أو المغرب على مستوى المنتخب الأول.

وولد لامين يامال في إسبانيا، لأب مغربي وأم من غينيا الإستوائية.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد اختار لامين يامال، ارتداء ألوان إسبانيا، وسيدافع عن قميص الماتادور، بداية من فترة التوقف الدولي المقبل.

وأشارت إلى أن لامين يامال سيصبح أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الإسباني بعمر 16 عاما.

وكشفت أن يامال عقد اجتماعات مع الطرفين، حيث جلس مع وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد الإسباني.

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وذكرت أن الركراكي سيعلن قائمة المغرب بعد غد الخميس، لمباراتي ليبيريا وبوركينا فاسو في سبتمبر المقبل، ويعلم أنه لن يتمكن من الاعتماد على يامال.

ونوهت الصحيفة أن لامين يامال سيتواجد في قائمة منتخب إسبانيا لمباراتي جورجيا وقبرص في تصفيات يورو 2024، والتي ستعلن يوم الجمعة المقبل.

محاولات مغربية مع يامال ودياز

كشفت منصة ريليفو الإسبانية، إن مسؤولين مغاربة تواصلوا مع لامين يامال لاعب برشلونة، وإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد من أجل إقناعهما بتمثيل منتخب المغرب.

ويقدم لامين يامال موسمًا مميزًا للغاية مع برشلونة، حيث اختير نجمًا لمباراة فياريال وبرشلونة الأخيرة، كما عاد إبراهيم دياز إلى ريال مدريد بعد بضع سنوات معارًا إلى ميلان.

ولعب لامين يامال مع جميع الفئات الدنيا في منتخب إسبانيا، وشارك في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا الأخيرة.

وتأتي محاولات المسؤولين المغاربة في وقت تحدثت فيه تقارير إسبانية عن اختيار يامين لامال تمثيل منتخب إسبانيا الأول، حيث سيتم استدعاؤه يوم الجمعة المقبل ضمن قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي.

وحسب تقرير ريليفو، فإن المغرب لم تستسلم حيث يوجد اهتمام كبير بتواجد الثنائي ضمن قائمة أسود أطلس ليكونا أيقونتين لمنتخب المغرب في كأس العالم 2030 الذي تسعى إلى استضافته في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وعلى الأرجح لن يتم استدعاء إبراهيم دياز لقائمة منتخب إسبانيا في التوقف القادم، غير أن اللاعب ما زال ينتظر فرصة تمثيل إسبانيا رغم تواصل المسؤولين المغاربة معه.

وسيقوم وليد الركراكي مدرب المغرب باستدعاء دياز في اللحظة التي يعلن فيها موافقته على تمثيل منتخب أسود الأطلس.

ويرى المسؤولون المغاربة أن تواجد الثنائي سيمنح المنتخب زخمًا كبيرًا في ظل تواجدهما في ناديين من بين أكبر أندية العالم وأكثرها شعبية على الإطلاق، هما ريال مدريد وبرشلونة.