عرض ليفركوزن يدفع عبد الصمد الزلزولي للرحيل عن برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن وجود عرض ألماني على طاولة إدارة برشلونة، من أجل المهاجم الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن باير ليفركوزن، تقدم بعرض يقدر بـ20 مليون يورو للفوز بخدمات عبد الصمد الزلزولي، إضافة إلى المكافآت.

وأضافت الصحيفة: "المدرب تشافي هيرنانديز يريد ضم صفقات هجومية مختلفة عن عناصر فريقه، والسبيل الوحيد لذلك هو التخلص من أحد المهاجمين".

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وأوضحت "الاختيار الأول كان رحيل أنسو فاتي، لكن اللاعب يرفض الفكرة، لذلك تم الاتجاه إلى الزلزولي".

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن تحسم إدارة برشلونة قرارها الأسبوع المقبل.

يُذكر أن أستون فيلا أبدى اهتمامه بضم الزلزولي، لكن عرضه أقل ماليا من ليفركوزن.

برشلونة يلغي وجبة الإفطار بسبب الأزمة المالية

في قرار غير متوقع، كشفت مصادر أوروبية أن نادي برشلونة قرر إلغاء وجبة الإفطار لفريق الرديف بسبب الضائقة المالية.

ووفقا لشبكة ريليفو الإسبانية، فإن نادي برشلونة بسبب الضائقة المالية قرر إلغاء وجبة الإفطار لفريق الرديف لأن الجميع لا يتناولها وهو ما يكلف النادي أموالا كثيرة دون فائدة.

وأضافت:" النادي خلال السنوات الماضية تعاقد مع شركات عديدة لتجهيز الوجبات لفرق الرديف والشباب وهو ما يكلف النادي أموالا كثيرة.

ويعاني نادي برشلونة من أزمة مالية طاحنة كانت ستجبره على بيع العديد من نجوم الفريق الأول في الصيف بسبب الراتب المرتفع لهم.

برشلونة يعلن انتقال لاعبه إلى أيندهوفن

ومن ناحية أخرى أعلن برشلونة الإسباني، رحيل أحد اللاعبين عن صفوفه بشكل رسمي، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النادي الكتالوني، في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع آيندهوفن، بشأن انتقال سيرجينو ديست إلى صفوفه (معارًا) حتى 30 يونيو (حزيران) 2024، مع أحقية الشراء".

وأضاف: "يحتفظ برشلونة بنسبة مئوية من البيع المستقبلي لسيرجينو ديست.. سيخوض اللاعب الأمريكي موسمه الثاني على التوالي، على سبيل الإعارة، بعدما جاء إلى النادي في صيف 2020 قادما من أياكس الهولندي".