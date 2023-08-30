17 عامًا على رحيل نجيب محفوظ.. أول أديب مصري يحصل على نوبل.. تعرض لمحاولة اغتيال بسبب أولاد حارتنا.. وأوصى بخروج جنازته من مسجد الحسين

الأديب نجيب محفوظ، أشهر كتاب الرواية العربية، سمى بأديب نوبل وأشهر أدباء القرن العشرين، من أشهر أعماله الثلاثية التي قدمها في ألف صفحة رصد فيها تاريخ مصر مع ظهور ثورة 1919، قدم عشرات الروايات، كما عرف بكتابة سيناريوهات الأفلام، رحل في مثل هذا اليوم عام 2006.

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ولد الأديب العالمى نجيب محفوظ في 11 ديسمبر 1911 في حي الجمالية بالقاهرة، كان أصغر إخوته، ولأن الفرق بينه وبين أقرب إخوته سنًا إليه كان عشر سنوات فقد، كان يعامل كأنه طفلا وحيدا ليصبح أول أديب عربى يحصل على العالمية.

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بداية مشوار محفوظ

بدأ نجيب محفوظ حياته بكتاب الشيخ بحيري في الجمالية وهو في الرابعة من عمره، انتقل من مرحلة الكتاب إلى مدرسة البرامونى الأولية وكانت في مواجهة مسجد الحسين، ومنها إلى مدرسة الحسنية الابتدائية وعن هذه المرحلة يقول محفوظ “ قرأت فيها عن محاكم التفتيش واتذكر منها العصا السوداء التي كان المدرس يهوى بها على اصابعى في برد الشتاء أو شلوت يقذفنى به خطوات”.

محفوظ على احد مقاهى الحسين

وترك نجيب محفوظ منطقة الجمالية وهو في الثانية عشر من عمره إلى حي العباسية، ثم كانت المرحلة الثانوية بمدرسة فؤاد الأول حيث تذوق فيها السياسة واشترك في حزب الوفد لكن استمرت علاقته بأصدقاء حى الجمالية.

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التحق بجامعة القاهرة في 1930 وحصل على ليسانس الفلسفة، شرع بعدها في إعداد رسالة الماجستير عن الجمال في الفلسفة الإسلامية ثم غير رأيه وقرر التركيز على الأدب.

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عاشق للسينما والمقاهى

وكان الأديب نجيب محفوظ عاشقًا لمشاهدة الأفلام دوما منذ الصغر، ولكن لم يعلم حينها أنه سوف يصبح واحدا من أفضل الذين سيقدمون أعمالا سينمائية في مصر والتي ستظل خالدة إلى وقتنا هذا، كما عشق المقاهى وكان يرى فيها زادا يشكل وجدانه.

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زملكاوى يعشق الكرة

أحب كرة القدم ومارسها وهو طالب وكانوا يطلقون عليه لقب " قلب الأسد"،في كتاب أصداء السيرة الذاتية يعترف الأديب نجيب محفوظ بعشقه لكرة القدم وانه لولا اتجاهه إلى الأدب لصار لاعبا كرويا أسوة باللاعب المصري حسين حجازى وأصبحت زملكاويا مثله.

جولة فى حوارى الجمالية



عمل موظفا في وزارة الأوقاف وسكرتيرا في البرلمان ثم مديرا للرقابة على الأفلام بشرط ألا يكتب سيناريوهات للسينما، لينتدب مع الرقابة مديرا لمؤسسة دعم السينما وظل أسير العمل الحكومى بإرادته حتى عين كاتبا متفرغا في الاهرام.

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وكرس نجيب محفوظ حياته للأدب وبرع في كتابة الروايات والمقالات الصحفية، وحول اتجاهه إلى الكتابة الأدبية يقول: بدأت بكتابة القصة القصيرة فكتبت منها مائة قصة، ثم اتضح لى أن الأقصوصة شيء مركز يتضمن في أغلب الأحيان كل عناصر القصة الطويلة، وبحثت فيما كتبت فوجدت أنى أستطيع تحويل 90 قصة قصيرة من المائة إلى قصص طويلة، ومن هنا قررت الكتابة للقصة الطويلة، وأعترف وأدين بالفضل في حياتى الأدبية إلى الأستاذ العبقرى سلامة موسى، كنت أذهب إليه وأنا طالب صغير ببنطلون قصير ومعى كراسة أدوِّن فيها كتاباتى فيقرأها ويناقشنى فيما أكتب ويقول لى دائمًا "استمر" وكانت أول قصة لى نشرها في مجلته "المجلة الجديدة" ملوك تحت الأرض، وتدور حول فتاة تجمع أعقاب السجاير وأبوها يدير عصابة لتجارة المخدرات.

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عبث الأقدار أولى رواياته

أما أول روايات الاديب نجيب محفوظ الطويلة فكانت عبث الأقدار اعقبها العديد من الروايات والمجموعات القصصية منها" الثلاثية، الطريق، الشحات، قشتمر، بداية ونهاية، خمارة القط الأسود، كفاح طيبة، رادوبيس، السمان والخريف، اللص والكلاب، ميرامار، اللص والكلاب، ثرثرة فوق النيل، الكرنك، أهل القمة، القاهرة 30 وغيرها.

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اتجه نجيب محفوظ في فترة من حياته وبتشجيع من المخرج صلاح أبو سيف الى كتابة السيناريو لقصص ليست من قصصه فيقول في ذلك:بدأت اكتب السيناريو وتقاضيت 100 جنيه عن سيناريو فيلم "مغامرات عنتر وعبلة "وكان حدثا في حياتى وفتحا أشبه بظهور النفط في الخليج، وسجلت اسمي في نقابة السينمائيين، ووجدت أن العمل السينمائي مختلف عن كتابة القصة والرواية، ووصل الأمر إلى 15 سيناريو منها 8 سيناريوهات مشاركة في الكتابة مع صلاح أبو سيف.

مديرا للرقابة على المصنفات

وأضاف: كما قمت بكتابة سيناريوهات قصص لإحسان عبد القدوس منها بئر الحرمان، أنا حرة، امبراطورية ميم، وفي عام 1959 صدر قرار من ثروت عكاشة بتعيينى مديرا للرقابة على المصنفات السينمائية يومها توقفت تماما عن الكتابة السينمائية ثم عينت مديرا عاما لمؤسسة السينما.

الاديب نجيب محفوظ

حصل الاديب نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، كأول أديب مصري عربى يفوز بنوبل، وقالت اللجنة القائمة على الجائزة: "إن نجيب محفوظ أثرى المكتبة العربية بإنتاجه الغزير الذي تجاوز الخمسين عملا روائيا وقصصيا ترجم إلى معظم لغات العالم، بل تحول كثيرا منها إلى أعمال سينمائية".

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أولاد حارتنا

حاول اغتياله أحد الإرهابيين المنتمين للجماعات الإسلامية بعد اتهامه بالالحاد وأصيب في رقبته وذراعه الأيمن وظل يعانى من الإصابة حتى رحل عام 2006.

قدم نجيب محفوظ رواية "أولاد حارتنا" ونشرها في البداية مسلسلة في جريدة الأهرام لكن توقف النشر بعد أن اتهمه المتشددين بالتعرض الى الذات الإلهية فكانت أولاد حارتنا إحدى الروايات الأربعة التى رشحته لجائزة نوبل عام 1988، كما كانت سببا فى اغتياله ومحاولة قتله من جانب المتشددين الذين رفضوا أدبه.

الكاتب الكبير نجيب محفوظ فى مكتبه بالاهرام

أثبتت الأيام أن علاقة الأديب نجيب محفوظ بجائزة نوبل ليست يوم إعلان فوزه بل سبقتها محاولات مصرية متعددة رشحت نجيب محفوظ محفوظ للحصول على جائزة نوبل فى الأدب لكنه لم يرشح نفسه لها في يوم ما، إلا أن عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين حين قرأ روايته بين القصرين كتب أن نجيب محفوظ أقدر الأدباء العرب للحصول على جائزة نوبل، وبعد نبوءة طه حسين بثلاثين عاما وتحديدا عام 1983 ترددت الشائعات عن ترشيح محفوظ لجائزة نوبل، وفى كل مرة كان نجيب محفوظ ينفى الخبر

ترشيح للجائزة

ورغم كل ذلك ظل نجيب محفوظ على قوائم الترشيح أو قريبا منها لسنوات طويلة أما فوزه الحقيقى فقد جاء نتيجة ترشيح المستشرق شيفتيل رئيس قسم الدراسات العربية بجامعة ليدز البريطانية حين كتب خطابا إلى الأكاديمية السويدية في فبراير 1988 يرشح فيها محفوظ وأخبر نجيب محفوظ بهذا الترشيح في خطاب يعتذر له عن عدم استشارته في ذلك وأنه لم يجد أحق منه بها لأن مؤلفاته من أرسخ دعائم الأدب العربى المعاصر.

حدث لم يتوقعه

وبناء عليه أرسل نجيب محفوظ خطابا إلى شيفتيل يشكره على ترشيحه وتزكيته له عند الجائزة العالمية وترك الأمر بدون اهتمام، حتى جاء عام حين 1988 أبلغ محفوظ بترشحه لجائزة نوبل في الأدب وكان ترشيحه إنجازا كبيرا لم يتمكن غيره من رموز الأدب العربي من تحقيقه على مدار تاريخ الجائزة، وحدثا هاما في تاريخ مصر الحديث لم يكن يتوقعه الأديب نجيب محفوظ،

وكتب نجيب محفوظ في الأهرام فور تلقيه نبأ حصوله على الجائزة أنه كان نائما حين أيقظته زوجته تبلغه نبأ حصوله على الجائزة بعد إبلاغها بها إلا أنه ظنها تهلوس، إلا أنه حين اتصل به الصحفى سلامة أحمد سلامة يهنئه تيقن أن الأمر حقيقى وأنه فاز بالجائزة.

جنازتين للأديب الكبير

وفي 30 أغسطس 2006 شيعت مصر الأديب المصرى العالمى نجيب محفوظ، في جنازتين؛ واحدة شعبية والأخرى عسكرية.. الجنازة الشعبية انطلقت بناء على وصيته من مسجد الإمام الحسين في وسط المنطقة الشعبية التي ولد وعاش فيها وكتب عنها وعن أهلها.

جنازة نجيب محفوظ

الجنازة الشعبية شارك فيها حشد كبير من اهل المنطقة ونحو مائتى شخص من أهل الأدب والثقافة والفكر والأصدقاء، وصل الجثمان ساحة الحسين في سيارة إسعاف، وأمَّ صلاة الجنازة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي إلا أنه قيل بعد ذلك إن النعش كان فارغًا، حيث تم نقل الجثمان من مستشفى الشرطة بالعجوزة مباشرة إلى مسجد آل رشدان.

كما خرجت الجنازة العسكرية بعد صلاة الظهر من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، يتقدمها الرئيس الأسبق حسنى مبارك وكبار رجال الدولة، حيث حمل الجثمان على سيارة مدفع، مع رفع العلم المصري.

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