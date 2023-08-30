الأربعاء 30 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أحداث 30 أغسطس، انسحاب بريطانيا من سوريا ولبنان، مصرع رئيس إيران ورئيس حكومته حرقا، ميلاد كاميرون دياز، رحيل نجيب محفوظ والسيد بدير

أحداث 30 أغسطس، فيتو
أحداث 30 أغسطس، فيتو

شهد يوم 30 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.


مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1914 - القوات الألمانية تستولي على مدينة أميان الفرنسية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
1916 -الدولة العثمانية تعلن الحرب ضد رومانيا في الحرب العالمية الأولى.
1918 - الاشتراكية المتزمتة فانيا كابلان تقوم بمحاوله لاغتيال الرئيس والزعيم السوفيتي فلاديمير لينين وذلك لما رأته من خيانته للاشتراكية.
1928 - إعلان تشكيل «حزب الاستقلال الهندي».
1944 -القوات السوفيتية تدخل العاصمة الرومانية بوخارست.
1946 - القوات البريطانية تنسحب من سوريا ولبنان.
1951 - الولايات المتحدة والفلبين توقعان معاهدة للدفاع المشترك.
1955 - انتهاء مفاوضات إيكس ليبان بين ممثلي الحركة الوطنية المغربية والسلطات الفرنسية إِبّان نهاية الحماية الفرنسية على المغرب.
1979 - إعصار ديفيد يضرب دومينيكا ويدمرها ويدمر مزارع الموز التي يرتكز عليها الاقتصاد في هذه الدولة.
1981 - انفجار في مبنى مجلس الوزراء الإيراني في طهران يودي بحياة الرئيس محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهُنَر.
1991 - أذربيجان تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفييتي.
1993 - تدشين مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء.
2009 - الحزب الديمقراطي الياباني المعارض يفوز بالانتخابات العامة ويطيح بسيطرة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يحكم اليابان منذ 50 عامًا.
2015 -فوز المنتخب النيجيري للمرة الأولى في تاريخه ببطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 2015 المقامة في تونس وذلك أمام المنتخب الأنغولي بينما حل المنتخب التونسي في المرتبة الثالثة.

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مواليد يوم 30 أغسطس

1388 - شهاب الدين الحجازي، أديب مصري.
1748 - جاك لوي دافيد، رسام فرنسي.
1797 - ماري شيلي، روائية بريطانية.
1959 - الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ووزير الداخلية السابق في المملكة العربية السعودية.
1972 -كاميرون دياز، ممثلة أمريكية.

وفيات يوم 30 أغسطس

1940 - جوزيف طومسون، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1906.
1980 - محمد الفحام، شيخ الجامع الأزهر
1981 - محمد علي رجائي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
1986 - السيد بدير، مخرج ومؤلف وممثل مصري.
1987 - محمد كامل ليلة، رئيس مجلس الشعب المصري.
1999 - عبد الله البردوني، شاعر وأديب يمني.
2003 - تشارلز برونسون، ممثل أمريكي.
2006 - نجيب محفوظ، أديب ومفكر مصري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988.
2022 - ميخائيل جورباتشوف، سياسي روسي، وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي.

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