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ثقافة وفنون

نقابة الصحفيين تحيي ذكرى نجيب محفوظ، 2 سبتمبر

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة عن عميد الرواية العربية نجيب محفوظ تحت عنوان "نجيب محفوظ حضور دائم"  بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لرحيله، وذلك فى الساعة السابعة مساء يوم السبت 2 سبتمبر، بالقاعة المستديرة " قاعة أمين الرافعى بالدور الثالث بمبنى النقابة.

 

نجيب محفوظ حضور دائم 

يشارك في ندوة "نجيب محفوظ حضور دائم" كل من الناقد الدكتور حسين حمودة، والروائى عزت القمحاوى، والناقد والروائى سيد الوكيل، ويدير حلقة النقاش الكاتب والروائى حسن عبد الموجود.

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وتأتى هذه الندوة بداية لسلسلة من ندوات وحلقات نقاش تحتفى بأعلام الإبداع والفكر المصريين، وسيكون الاحتفاء التالى بعميد الأدب العربى طه حسين، فى أكتوبر القادم بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيله لم يخفت خلالها حضوره، ولم يتراجع أثره العظيم فى الثقافة المصرية والعربية. 

 

نجيب محفوظ

نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا ولد فى 11 ديسمبر 1911، ورحل فى 30 أغسطس 2006، والمعروف باسمه الأدبي نجيب محفوظ، يعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، وسُمي نجيب محفوظ باسمٍ مركب تقديرًا من والده «عبد العزيز إبراهيم» للطبيب المعروف نجيب باشا محفوظ، والذي أشرف على ولادته التي كانت متعسرة.

كتب نجيب محفوظ منذ الثلاثينات، واستمر حتى 2004. تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم. من أشهر أعماله: الثلاثية، وأولاد حارتنا، والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب. بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدبًا واقعيًا، فإن مواضيع وجودية تظهر فيه. يُعد محفوظ أكثر أديب عربي نقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.

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