الأربعاء 30 أغسطس 2023
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اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة التجارية يبحث سبل تطوير العمل الإداري

خلال اجتماع غرفة
خلال اجتماع غرفة القاهرة،فيتو

حرص أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة التجارية على الاجتماع مع موظفي الغرفة لبحث خطة العمل الإداري في الفترة القادمة.  

جولة رئيس الغرفة داخل الإدارات 

جاء ذلك عقب جولته التي قام بها والتي شملت جميع الإدارات بالغرفة بداية من الدور الأول حتى الدور السابع بمقر الغرفة، في حضور نائبي رئيس الغرفة  شريف يحيى وسيد النواوي، واللواء صلاح العبد أمين الصندوق وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد، وأشرف الشيمي السكرتير العام للغرفة.
واستمع رئيس غرفة القاهرة للآراء كافة حول عمل الإدارات المختلفة بالغرفة وطبيعة عملها، مُطالبًا بتقرير وافٍ ومكتوب عن عمل كل إدارة ومتطلباتها من أجل تطوير العمل في الفترة القادمة، خاصة أن ميكنة العمل الإداري بما يتواكب مع التطورات العصرية هو أساس التطوير والتنمية للأنشطة التجارية المختلفة بالغرفة.

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العاملون في الغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

 ضرورة تقديم خدمات متميزة للمجتمع التجاري


وأكّد أيمن عشري على أهمية الخدمات الادارية، ولذلك كل الدعم للإدارات المختلفة بالغرفة بما ينعكس على تقديم خدمات متميزة للمجتمع التجاري.

أهمية الاهتمام بالعامل البشري فهو أساس التطوير والتنمية

وتابع رئيس غرفة القاهرة: إن الاهتمام بالعامل البشري الذي يعتبر ثروة حقيقية لأي مؤسسة هو أساس التطوير والتنمية، ولذلك سنُركز في الفترة القادمة على عدة محاور تطويرية منها العامل البشري.


وفي نهاية الاجتماع هنّأ موظفو غرفة القاهرة مجلس إدارة الغرفة الجديد برئاسة أيمن عشري بمناسبة الدورة الانتخابية الجديدة، حيث تَحوَّل الاجتماع في نهايته إلى شِبه احتفالية كرنفالية باتخاذ الصور التذكارية مع رئيس الغرفة الذي بادل الموظفين نفس الشعور قائلًا “ هذه غرفتنا وعلينا التكاتف جميعًا من أجل رفعة اسمها واسم بلدنا مصر عالميًا ”.

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