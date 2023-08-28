الدوري السعودي، كريم بنزيما يثير الذعر باتحاد جدة قبل مواجهة الهلال

الدوري السعودي، تلقى نادي اتحاد جدة صدمة قوية قبل مواجهته المرتقبة القادمة أمام الهلال بكلاسيكو الدوري السعودي الجمعة المقبل.

وتعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعت فريقه مساء اليوم بنظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين).

وأصيب نجم ريال مدريد السابق بعدما سقط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وحاول بنزيما الاستمرار بعد تلقي العلاج من الجهاز الطبي لكنه لم يستطع ليتم استبداله في الدقيقة 41 ليدفع بدلًا منه بالبرتغالي جوتا.

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وشارك بنزيما بقميص الاتحاد قبل مواجهة اليوم في 3 مباريات، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه خلال 270 دقيقة لعب.

اتحاد جدة يحقق العلامة الكاملة بالفوز علي الوحدة

حقق فريق اتحاد جدة فوزا كبيرا على نظيره الوحدة سلبيا بثلاثية نظيفة خلال لقاء الفريقين باستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجارى 2023-2024.

أحرز ثلاثية اتحاد جدة رومارينهو وبيدرو جوتا وإيجور كورنادو في الدقائق 63 و67 و73 من المباراة.

أحداث المباراة

شهدت بداية المباراة سجالا على الكرة في وسط الملعب بين الفريقين.

وسدد هزاع الغامدي كرة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وجاءت عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حاول حمد الله تسديد الكرة ولكنه أهدرها بغرابة أمام المرمى.

وشهدت الدقيقة 38 سقوط كريم بنزيما للإصابة ونزول الجهاز الطبي لعلاجه.

لاعب الوحدة أرسل عرضية داخل المنطقة تسلمها جواد اليميق بمهارة وسدد كرة صاروخية ولكن كرته اصطدمت في الشباك الخارجية للمرمى.

اتحاد جدة في صدارة الدوري السعودي

وواصل الاتحاد انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 12 نقطة والذى كان يتقاسمه مع أهلى جدة فيما يأتي الوحدة فى المركز السادس برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات.

ويتربع اتحاد جدة على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة محققا العلامة الكاملة أول اربع جولات وسجل لاعبوه 12 هدفا ولم تستقبل شباكه أي هدف حتى الآن.

تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة

الدوري السعودي، وكان تشكيل الاتحاد ضد الوحدة كالتالى..

مارسيلو جروهي، مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود، فابينيو، كانتي، إيجور كورنادو، رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

تاريخ مواجهات اتحاد جدة أمام الوحدة

الدوري السعودي، يتفوق اتحاد جدة السعودي على الوحدة، في تاريخ مباريات الفريقين قبل لقاء الليلة ضمن مواجهات دوري روشن للمحترفين.



والتقي الاتحاد السعودي والوحدة 22 مرة في عهد دوري المحترفين، نجح الاتحاد في تحقيق الفوز16 مباراة، فيما فاز الوحدة “ فرسان مكة” 4 مرات في الديربي الأقدم تاريخيا في السعودية وتعادل الفريقين في مباراتين.



واحتضن ملعب الملك عبد العزيز، 11 مباراة فاز اتحاد جدة 9 مرات آخرها الموسم الماضي بنتيجة 2-1، فيما انتصر الوحدة مرتين آخرهما في موسم 2019-2020 بهدف نظيف.

وتحمل مباراة الليلة رقم 12 التي يستضيف فيها الوحدة نظيره الاتحاد على ملعب الشرائع في دوري المحترفين.

وكانت النتيجة الأكبر بين الفريقين في دوري المحترفين على هذا الملعب خلال موسم 2016، حينما فاز الاتحاد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

الوحدة ضد الاتحاد

وحقق الاتحاد انطلاقة مثالية فى النسخة الحالية من الدوري السعودي بقيادة المدرب نونو سانتو حيث حقق الفوز على الرائد بثلاثية نظيفة، ثم التفوق على الطائي بهدفين دون رد في جدة.



كما اكتسح الاتحاد نظيره الرياض بنتيجة 4-0 فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كريم بنزيما، عبد الرازق حمد الله هدفين، صالح العمري في الدقائق 17، 25، 45 و93 على التوالي لصالح فريق الاتحاد.

وشهدت المباراة تسجيل كريم بنزيما أول أهدافه في الدوري السعودي للمحترفين بعدما استطاع افتتاح أهداف اللقاء في الدقيقة 17 من تسديدة داخل منطقة الجزاء.