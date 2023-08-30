الأربعاء 30 أغسطس 2023
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منوعات

شاهد رقصة كريستيانو رونالدو على طريقة "العرضة" السعودية

رونالدو يرقص العرضة
رونالدو يرقص العرضة السعودية، فيتو

رونالدو، تناقل ناشطون على منصة "إكس" - تويتر سابقًا - رقصة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، احتفالًا بهدفه في شباك نادي الشباب، أثناء مقابلة للفريقين في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهر مقطع فيديو فرحة عارمة للدون بهدفه الثاني في مرمى فريق "الليوث" عند الدقيقة 38 من زمن المباراة، إذ رقص فرحًا بذلك، وسط تشجيع الجماهير في مدرجات ملعب "الأول بارك".

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن رقصة رونالدو مستوحاة من العرضة السعودية مبدين إعجابهم بها.

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ووصل رونالدو للمساهمة التهديفية رقم 7 في دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 5 أهداف وصنع اثنين.

الدوري السعودي

 قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر، لاكتساح الشباب برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

 

أهداف مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي 

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو “هدفين” لفريقه النصر، من ركلتي جزاء في الدقيقتين 15 و37، فيما ألغى الحكم هدفين آخرين للنجم البرتغالي بعد العودة لتقنية الفيديو أحدهما بداعي التسلل والآخر بسبب وجود دفعة ضد مدافع الشباب، فيما أضاف الهدف الثالث ساديو ماني في الدقيقة 41، وسجل عبد الرحمن الغنام الهدف الرابع في الدقيقة 81. 

 

تشكيل النصر أمام الشباب في الدوري السعودي

فيما لعب الجهاز الفني لفريق النصر بقيادة لويس كاسترو، أمام الشباب، بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد آل فتيل، إيمريك لابورت، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

 

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