الخميس 24 أغسطس 2023
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رياضة

جماهير أتلتيكو مدريد تهاجم جواو فيليكس بسبب برشلونة

جواو فيليكس،فيتو
جواو فيليكس،فيتو

الدوري الإسباني، شنت جماهير أتلتيكو مدريد، هجوما حادًا على نجم الفريق، البرتغالي جواو فيليكس، أثناء خروجه من تدريبات الروخيبلانكوس.

جماهير أتلتيكو مدريد تهاجم جواو فيليكس بسبب برشلونة 
 

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن جماهير الروخيبلانكوس التي كانت متواجدة أثناء خروج جواو فيليكس بسيارته، قامت بسبه بالعديد من الألفاظ.

وأشارت: "كما تم توجيه العديد من العبارات للاعب البرتغالي مثل: اذهب إلى برشلونة، واخرج من هنا".

وأعرب فيليكس، صراحة عن رغبته في الانتقال ل برشلونة خلال آخر حديث صحفي له، مؤكدا أن تلك الخطوة بمثابة حلم له منذ الصغر.

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ويرتبط اللاعب البرتغالي جواو فيليكس بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف عام 2027، وخاض النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصالح تشيلسي.

وزعمت العديد من التقارير الصحفية، بأن جواو فيليكس يعد البديل الأقرب لتعويض رحيل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي إلى صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.
 

برشلونة يلغي وجبة الإفطار

في قرار غير متوقع، كشفت مصادر أوروبية أن نادي برشلونة قرر إلغاء وجبة الإفطار لفريق الرديف بسبب الضائقة المالية.

ووفقا لشبكة ريليفو الإسبانية، فإن نادي برشلونة بسبب الضائقة المالية قرر إلغاء وجبة الإفطار لفريق الرديف لأن الجميع لا يتناولها وهو ما يكلف النادي أموالا كثيرة دون فائدة.

وأضافت:" النادي خلال السنوات الماضية تعاقد مع شركات عديدة لتجهيز الوجبات لفرق الرديف والشباب وهو ما يكلف النادي أموالا كثيرة.

ويعاني نادي برشلونة من أزمة مالية طاحنة كانت ستجبره على بيع العديد من نجوم الفريق الأول في الصيف بسبب الراتب المرتفع لهم.

برشلونة يعلن رسميا انتقال لاعبه للدوري الهولندي

ومن ناحية أخرى أعلن برشلونة الإسباني، رحيل أحد اللاعبين عن صفوفه بشكل رسمي، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النادي الكتالوني، في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع آيندهوفن، بشأن انتقال سيرجينو ديست إلى صفوفه (معارًا) حتى 30 يونيو (حزيران) 2024، مع أحقية الشراء".

وأضاف: "يحتفظ برشلونة بنسبة مئوية من البيع المستقبلي لسيرجينو ديست.. سيخوض اللاعب الأمريكي موسمه الثاني على التوالي، على سبيل الإعارة، بعدما جاء إلى النادي في صيف 2020 قادما من أياكس الهولندي".

 

ومن جانبه، كشف فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن آيندهوفن سيدفع 50% من راتب ديست فقط، بينما يبلغ بند الشراء 10 ملايين يورو.

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