رئيس مياه القناة: خطة زمنية لرفع كفاءة المحطات على مستوى المحافظات

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على التنسيق الكامل مع جميع الاجهزة التنفيذية بمحافظات القناة من أجل تحسين جودة الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها بإقليم القناة،وأن الشركة تستمر فى تنفيذ خطتها على جميع المحاور، والتى تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة.

اجتماع دورى لمجلس إدارة مياه القناة

جاء ذلك الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الشركة، بحضور سكرتيري عموم محافظات القناة وممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الإحلال والتجديد لعدد من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقطاعات الشركة الثلاثة.

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استمرار أعمال الاحلال والتجديد

واشار الى ان أعمال الاحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى تأتى على رأس اولويات العمل بالشركة، ووضع خطط صيانة شاملة ودورية لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

مناقشة الموقف التنفيذي لتغذية مدينة اللقاحات

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع تغذية مدينة اللقاحات بمياه الشرب بسرابيوم فى الإسماعيلية لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية والبيوتكنولوجى ومستلزماتها.

وشدد على الالتزام بالمخطط الزمنى لتنفيذ بنود الاعمال وفقا للتوقيتات المحددة تمهيدًا للافتتاح الرسمى للمشروع باعتباره من أهم المشروعات القومية على أرض محافظة الإسماعيلية، ومشروع احلال وتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم، وذلك في إطار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والاستثمارات التي يتم ضخها في هذا المرفق الحيوى الهام.

ولفت إلى مناقشة أعمال الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمحافظات القناة وذلك ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم استعراض بيانًا إحصائيًا بإجمالي عدد العينات، التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة ( الإسماعيلية – السويس – بورسعيد ) للقيام بجميع المهام والتحاليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) بصفة يومية للمياه على مدار الـ24 ساعة والتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية، لضمان تقديم خدمة متميزة في مجال مياه الشرب حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وتم عرض الجهود التي تبذلها الشركة فى مجال تقليل الفاقد فى مياه الشرب باستخدام احدث الانظمة وتدعيم المنظومة بالعدادات الخاصة بقياس الفاقد للمياه، ورفع كفاءة وحدات الإنتاج والشبكات وتحديد جدول زمني للكشف الدوري على شبكات المياه التابعة للشركة على مدار العام .