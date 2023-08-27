الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس مياه القناة: حملات مكبرة لإزالة التعديات على خطوط الشبكات بالمحافظات

حملات مكبرة لإزالة
حملات مكبرة لإزالة التعديات علي خطوط الشبكات بالمحافظا، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن انطلاق حملات مكبرة " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد". 

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وذلك لإزالة حالات التعديات علي خطوط الشبكات، مما يؤثر على وصول مياه الشرب للمواطنين وتعد اعتداء على مرافق الدولة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ضبط مزارع متعدية على خطوط المياه 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الحملة مستمرة، وأسفرت عن ضبط مزارع وأراضي متعدية علي مسار وخطوط مياه الشرب، بالقنطرة غرب، مؤكدًا قيام الشركة بالتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع التعدي على خطوط المياه، وأن تلك التعديات مخالفة وتمثل اعتداء على مرافق الدولة، وتؤثر بالسلب على جودة المياه المقدمة للمواطنين. 

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جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

حملات مكبرة 

وقال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن هناك أيضا حملات مكبرة تستهدف مغاسل السيارات الغير مرخصة المنتشرة فى إقليم محافظات القناة والذين يسرقون مياه الشرب ويستخدمون كميات كبيرة منها فى غسل السيارات، ما يعد إهدارًا للمال العام ويحاسب عليها القانون، بالإضافة لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة، والتى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية لشروط التوصيل.  

 

تشديد الرقابة والمتابعة 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم تكليف لجان من الرقابة والمتابعة والتفتيش، والقطاع التجارى، والإدارة العامة للتحصيل والخلسة، بالتنسيق مع مديرى الفروع والمناطق، لشن حملات مكبرة لسرعة ضبط كافة التعديات علي مسار خطوط المياه والوصلات الخلسة التى تتعدى على شبكات مياه الشرب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات، وذلك للحفاظ على مقدرات الدولة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر فى مواجهة تلك الممارسات من خلال الحملات المكبرة التى أطلقتها، وذلك تطبيقًا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
 

 

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مياة القناة رئيس مياه القناة مياه الشرب الصرف الصحي وصلات غير قانونية سرقة خطوط المياه

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