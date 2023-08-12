السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس مياه القناة: حملة لتطهير بيارات الصرف الصحى بمحافظات القناة

تطهير بيارات الصرف
تطهير بيارات الصرف الصحي بمحافظات القناة، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن حملة تطهير وملس شبكات وغرف وبيارات وبالوعات الصرف الصحي في محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، للقضاء علي مشكلة الطفوحات والناتجة عن سوء الاستخدام والضغط الزائد عليها، خاصة في فصل الصيف مع زيادة استهلاك المياه. 

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الهدف من تكثيف أعمال التطهير  

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لغرف وبالوعات وشبكات الصرف الصحي، في تلك الفترة من فصل الصيف، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي. 

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المناطق المستهدفة 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن تنفيذ عمليات الملس والتطهير يشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية وغرف وبيارات وبالوعات الصرف الصحي بالأحياء والمناطق المخدومة بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي. 

 

استخراج كميات كبيرة من الرواسب 

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ومخلفات البناء، والمواد الصلبة، من غرف التفتيش وبالوعات الصرف الصحي من عدة مناطق، مضيفا أن الهدف من أعمال تكثيف عمليات التطهير في ذلك الوقت حتى تستوعب زيادة المياه، خاصةً في فصل الصيف، مع تزايد أعداد المصطافين الوافدين لقضاء عطلتهم أثناء تلك الفترات بمحافظات القناة. 

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى متابعته المستمرة لأعمال تطهير بيارات وبالوعات وشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأعمال الملس والتسليك وتطهير على مستوى محافظات القناة بالكامل بصفة يومية، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة، وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع في إقليم القناة.

 

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مياة القناة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي حملة تطهير الشبكات أعمال الملس الصرف الصحي

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